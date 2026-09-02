Cuánto sale el boleto de subte en septiembre 2026: el precio y las tarifas

El boleto de subte aumentó en septiembre de 2026 y viajar por la Ciudad de Buenos Aires es más caro desde el comienzo del mes. La nueva tarifa para pasajeros con la tarjeta SUBE registrada quedó en $1.753 por viaje.

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El ajuste forma parte de la actualización de las tarifas del transporte público que comenzó a regir desde el 1° de septiembre y que también alcanzó a los colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En el caso del subte, el boleto pasó de $1.684 a $1.753, mientras que el Premetro cuesta $613,55. A su vez, continúa vigente el sistema de descuentos para pasajeros frecuentes, que reduce progresivamente el valor de cada viaje a medida que aumenta la cantidad de usos durante el mes.

Cuánto cuesta el subte en septiembre 2026

Desde septiembre, la tarifa del subte para quienes cuentan con una SUBE registrada es de $1.753.

De esta manera, los valores vigentes son:

Subte: $1.753 por viaje.

$1.753 por viaje. Premetro: $613,55 por viaje.

El incremento se suma a las actualizaciones que se aplicaron durante los meses anteriores sobre el transporte porteño.

Subte con aumento en septiembre

Subte: cuánto sale con el descuento por cantidad de viajes

Los usuarios frecuentes mantienen el beneficio que permite pagar menos por cada boleto una vez superada determinada cantidad de viajes dentro del mismo mes.

La escala para septiembre queda de la siguiente manera:

De 1 a 20 viajes: $1.753 por viaje.

$1.753 por viaje. De 21 a 30 viajes: $1.402,40.

$1.402,40. De 31 a 40 viajes: $1.227,10.

$1.227,10. Desde 41 viajes: $1.051,80.

Así, quienes realizan 41 viajes o más durante el mes pagan $701,20 menos por boleto que la tarifa general.

Quiénes pueden viajar gratis en subte

Además de los descuentos por cantidad de viajes, continúan vigentes los pases gratuitos y beneficios especiales contemplados por la normativa. Entre ellos se encuentra el boleto estudiantil gratuito, junto con los pases sin costo destinados a determinados grupos de jubilados y pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y quienes se encuentran en lista de espera para un trasplante. También continúan disponibles los abonos sociales para los pasajeros que reúnen los requisitos establecidos.

El costo de los boletos de transporte

Cuánto cuestan los colectivos y trenes en septiembre

El aumento del subte se produce junto con nuevas tarifas para otros medios de transporte del AMBA. En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo pasó a $887,87, mientras que en las líneas bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires el mínimo quedó en $1.158,97.

Los trenes, por su parte, registraron el incremento porcentual más importante. El boleto mínimo pasó de $420 a $480 para pasajeros con SUBE registrada, una suba del 14,29%.

De esta manera, durante septiembre el subte continúa siendo uno de los medios de transporte público con el boleto mínimo más elevado, con una tarifa general de $1.753, aunque los pasajeros frecuentes pueden reducir ese valor mediante el esquema de descuentos por cantidad de viajes.