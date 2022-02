Paritaria docente 2022: el salario mínimo subirá mas del 45% y llegará a los $60.000 en septiembre

Los ministros de Educación y Trabajo, Jaime Perczyk y Claudio Moroni, encabezaron una nueva reunión paritaria con los gremios docentes. Las clases arrancarán con normalidad.

Los ministros de Educación y de Trabajo de la Nación, Jaime Perczyk y Claudio Moroni, encabezaron hoy una nueva reunión paritaria con los gremios docentes en la que el Gobierno nacional ofertó un aumento salarial del 45,4% en tramos que eleva el salario mínimo a $50.000 a partir del 1º de marzo y a $60.000 desde septiembre.

Del encuentro participaron los cinco gremios docentes de representación nacional -CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET- y ministras y ministros de Educación de las provincias.

“Desde que asumió este gobierno nos comprometimos a que los salarios de las y los trabajadores no solo le ganen a la inflación sino que también se recuperen. Ese fue el compromiso del presidente de la Nación y el que cumplimos con esta propuesta para todas y todos los docentes”, resaltó el ministro de Educación.

Durante el encuentro con los gremios que se desarrolló en la sede de la cartera educativa, Perczyk destacó que “hoy le damos continuidad a la reunión del 3 de febrero en la que hemos comenzado este espacio de discusión, de negociación y de diálogo social; y planteamos una agenda de trabajo común por voluntad política del gobierno y de las organizaciones sindicales docentes”, agregó. “Queremos que el 2 de marzo todas las chicas y todos los chicos recuperen el derecho a una presencialidad plena y a la normalidad; y que sea un ciclo de reparación de estos dos años que fueron muy difíciles”, enfatizó Perczyk.

Detalló que la propuesta de la cartera educativa nacional consta de un salario mínimo docente nacional garantizado fijado en la suma de $50.000 a partir del 1 de marzo del corriente año, lo que significa un incremento del 21,21% integrado de la siguiente manera: 5% en concepto de recomposición del acuerdo paritario correspondiente al año 2021 y 16,21% referido al corriente acuerdo paritario del año 2022.

Además, otorga un aumento del 8,08% el 1 de junio para que el salario alcance $53.333; el mismo porcentaje en agosto para llegar a $56.666 y otro 8,08% en septiembre para que el salario mínimo sea de $60.000, lo que representa un incremento del 45,4% de la pauta salarial correspondiente. También incluye una cláusula de revisión en septiembre.

Por su parte, Moroni sostuvo: “Celebro este mecanismo de diálogo social tan extendido en la Argentina y que representa a más del 96% de las y los trabajadores argentinos. Y no es un porcentaje habitual en el mundo. Rescato, por esto, a esta herramienta, que es útil para acercar posiciones. Demostró ser eficaz puesto que ha servido para que el promedio de los salarios le ganen a la inflación”. Y agregó: “...además tiene la característica de adaptarse de manera flexible a las realidades que van surgiendo a lo largo del tiempo. Felicito a todos por la responsabilidad con la que están llevando a cabo las negociaciones. No olvidemos que venimos de años malos con gobiernos malos y cuando empezamos nuestro gobierno nos golpeó la pandemia. No podemos olvidarlo. La pandemia existió y en el mundo los efectos fueron mucho peores”.

Estuvieron presentes en la reunión, tanto presencial como virtualmente: la secretaria de Educación, Silvina Gvirtz; el secretario de secretario de Información y Evaluación educativa, Germán Lodola; el secretario general del Consejo Federal de Educación (CFE), Marcelo Mango; el director nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil, Luis Calderaro y el jefe de asesores del Ministerio de Educación de la Nación, Mario Caputo.

También participaron el asesor del Ministerio de Trabajo de la Nación, Alejandro Ferrari; el ministro de Educación de Tucumán, Juan Pablo Lichtmajer, como representante de la región NOA; el ministro de Educación de Chaco; Aldo Lineras, como representante de la región NEA; la ministra de Educación de San Juan, Cecilia Trincado, como representante de la región Cuyo; la ministra de Educación de Santa Cruz, María Cecilia Velázquez, como representante de la región Sur, y el ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac como representante de la región Centro.