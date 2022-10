El Gobierno sale en apoyo de Kelly Olmos en la pelea con Camioneros y cree que Moyano no hará paro

La ministra de Trabajo consideró que una paritaria alta genera más inflación y es "insolidaria". El sindicato pide 131%. Pablo Moyano le respondió: "Que se suba ella a un camión". Desde Casa Rosada minimizan el hecho y confían en la buena relación entre el gremialista y Alberto Fernández.

La nueva ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, estrena su cargo con un conflicto mayúsculo con el líder de Camioneros, Pablo Moyano, en medio de la tensa negociación paritaria. La funcionaria consideró que una paritaria alta genera más inflación y es "insolidaria". El sindicato pide 131%. Y Pablo Moyano le respondió: "Que se suba ella a un camión".

Desde Casa Rosada minimizaron el hecho y confían en la buena relación entre el gremialista y Alberto Fernández. "Se va a destrabar sin llegar al bloqueo", afirmó una alta funcionaria a El Destape. Descartó que pueda a llegar a haber un paro de Camioneros.

Esta semana fracasó otra audiencia de Camioneros y amenazaron con un paro general. La patronal ofreció 84% de aumento para todo el año y el sindicato sigue reclamando 131% más un bono. Marcelo Aparicio, secretario gremial de Camioneros, al salir de la reunión en sede del ministerio de Trabajo, amenazó: "Si no nos dan respuesta habrá un paro general". La semana próxima se vuelven a ver las caras. La paritaria vence el 1º de noviembre. Hay poco margen...

La relación entre el Presidente y Moyano no está quebrada ni mucho menos. Hablan por teléfono asiduamente, confirman desde ambos sectores. Y la relación es "muy buena". De hecho, hace un mes cuando el camionero puso el grito en el cielo por la reunión secreta entre Alberto con la otra parte de la CGT en Olivos, el mandatario remendó el error, lo llamó a través de Hugo Moyano, su padre, Pablo accedió y se vieron en la quinta presidencial dos días después. Ese vínculo no cambió en medio de esta negociación.

"Kelly es mi ídola. No acusó a nadie. Es brava, está negociando ella también".

"Están avanzando en la paritaria con Camioneros. Es una negociación. No va a pasar a mayores", confían desde los despachos de la Rosada cercanos a Fernández. El Gobierno salió a respaldar a Olmos en esta disputa y tras sus palabras en El Destape Radio.

Una fuente del Gobierno del círculo del Jefe de Estado dejó en claro el apoyo presidencial a Olmos. "Kelly dijo lo que tenía que decir. Un 130 es ridículo, no va a salir. En verdad es 100 más el 31 anterior. Camioneros quiere los 100 que logró aceiteros", afirmó ante este portal. Y concluyó sobre la ministra: "Kelly es mi ídola. No acusó a nadie. Es brava, está negociando ella también".

Olmos, en la entrevista de la polémica, expresó: “Lo que no podemos es generar un nivel de ajuste que también sea excesivo en el impacto de la reproducción del costo de vida. Puede ser justo para los trabajadores de ese sector, y uno no puede decir si es justo o no porque todo a lo que puede acceder un trabajador se lo merece y más también. El tema es que dada la heterogeneidad, hay sectores que avanzan sobre la dinámica inflacionaria tienen que entender que no es solidario con los que quedan atrás. Tienen que entender que eso es muy insolidario con los que quedan atrás. No podemos tampoco generar un nivel de ajuste excesivo que tenga un impacto en el costo de vida”, argumentó Olmos.

Moyano no tardó en responderle: "Bueno, que se suba un camión la ministra de Trabajo y esté 20 días fuera de su hogar. Que se suba a un camión de recolección de residuos y que levante la basura, a ver si es mucho".

La relación entre Olmos y Moyano no empezó bien. Apenas se confirmó su designación, desde Camioneros la tildaron de "menemista" y pedían "que por favor haya aprendido en estos años". Además recordaban cómo resistió Hugo Moyano contra las políticas del gobierno de Carlos Menem. Luego hubo calma. La ministra llamó a cada uno de los sindicalistas. Moyano asistió a su jura y bajó un cambio. "Sabemos que ella no decide, los que la ponen son los empresarios", dijo a El Destape. Olmos también fue compasiva. "Acá somos todos compañeros, somos peronistas, y todos queremos lo mismo". Pero el barro volvió...

El miércoles que viene será una de las últimas oportunidades para llegar a un acuerdo entre los empresarios y el gremio. Y el temor a un nuevo largo conflicto como el vivido con los trabajadores del neumático está presente. Ya lo dijo Moyano hace semanas: "El conflicto del SUTNA va a ser un poroto al lado nuestro..."