El jueves, en la esquina de Lavalle y Humberto Primo, en Quilmes, un grupo de vecinos, convocados por organizaciones sociales, se acercó al supermercado Coto. Llevaban un petitorio para pedir la donación de alimentos para los comedores del barrio porque el gobierno nacional dejó de enviar asistencia y no dan abasto con la demanda. La escena se repitió en varios puntos del país: La Plata, Esteban Echeverría, Tigre, Ciudadela, Burzaco, Mar del Plata, Tucumán, Chaco y Corrientes. Protestas de vecinos que cocinan para otros vecinos y no tienen qué poner en la olla.

{{{htmlAmp}}}

En algunas cuentas de redes sociales se difundieron las imágenes como si hubiera habido saqueos. No hubo saqueos. Pero no podemos atribuir ese mérito a la destreza del gobierno. Si no hubo saqueos, si todavía no llegamos a ese extremo, es porque existe todavía una comunidad que mínimamente, y con los escasos recursos que tiene, se organiza, a través de comedores, de agrupaciones barriales, del trabajo social de espacios como la UTEP, y hace que la gente acuda a la puerta del supermercado con bombos, banderas y petitorios, y no con palos y piedras.

El país todavía no estalló porque hay lazos que corren por lo bajo. La cercanía, la solidaridad entre pares, las experiencias compartidas y las necesidades en común todavía sostienen cierta cohesión social en el desierto de la política. Son esos mismos lazos los que el proyecto fascista y neoliberal de Javier Milei necesita negar para justificarse y romper para perpetuarse. El presidente les debe la paz social a las mismas organizaciones que su gobierno se empeña en destruir. Y el día que esas organizaciones ya no puedan sostenerla, también les echará la culpa.

Del otro lado de la vidriera las cosas tampoco mejoran. Según datos del INDEC en septiembre la venta en supermercados fue un 3 por ciento más baja que un año antes, y ya van nueve meses consecutivos de caída interanual. Pero no sólo eso: el informe también da cuenta de que cayó un 4,5 por ciento en un año el empleo en los comercios de grandes superficies. Otro dato llamativo que da cuenta del rápido proceso de daño que está causando este gobierno es que entre julio y septiembre los comercios de electrodomésticos facturaron un 5,2 por ciento menos en términos nominales.

El mismo jueves, a menos de 20 kilómetros de la esquina de Quilmes donde había gente pidiendo comida para poder alimentar a otros que están peor, 137 diputados levantaron la mano para darle media sanción a un proyecto de presupuesto que recorta en términos reales un 25 por ciento los subsidios a la energía, un 16 por ciento al transporte y un 10 por ciento a la prestación Alimentar, que hoy llega a cuatro millones y medio de personas. La suba de los gastos fijos y la reducción de los ingresos son los dos factores que explican mejor el deterioro de las condiciones de vida bajo Milei.

Para peor, la corrida llevó en diez días el riesgo país a casi 1100 puntos, el dólar oficial a más de 1600 y el contado con liqui a casi 1900. La intervención del gobierno hizo que al final de la semana esos picos bajen levemente. El impacto ya empieza a sentirse en las listas de precios de las principales empresas del rubro alimentario. Después de un noviembre que seguramente traiga alivio estadístico, diciembre tiene todos los números para ser un mes caliente en términos inflacionarios. 2026 va a terminar con más suba de precios que 2025 y nadie apostaría a que 2027 vaya a revertir la tendencia.







La palabra del ministerio de Economía, Luis Caputo, ya no puede frenar la dinámica que él mismo causó en sus dos pasos por la gestión pública. Por el contrario: cada vez que habla causa un nuevo problema. Cuando anunció que había solicitado y tenía garantizado el SWAP con China, generó malestar en Beijing, porque esa gestión no existía y allí las declaraciones se leyeron como una presión indebida. No será gratuito. Milei, que no tiene planeado viajar al lejano oriente hasta el final de su mandato, quizás deba hacer un hueco en su agenda para la foto en el mausoleo de Mao.

Por otro lado, la necesidad de acudir al SWAP desnudó otra trama que el gobierno quería mantener oculta: que antes había solicitado un nuevo rescate a Estados Unidos y la respuesta del secretario del Tesoro Scott Bessent no fue positiva o al menos puso dudas sobre la factibilidad del auxilio. Lo dio a conocer Marcelo Bonelli en su habitual columna de los viernes en Clarín, que se subió la noche anterior al online pero entre gallos y medias noches se borró de los servidores y se retiró de la edición impresa, por pedido del gobierno, según hicieron saber, sotto voce, desde el mismo diario.

Si no hay pan, que haya circo. Descartado o demorado el alivio financiero, ahora el gobierno argentino intenta volver a sacar a dar una vuelta manzana al dueño del banco. La apuesta es que Donald Trump, en el marco de la cumbre del G20 que se celebrará el mes que viene Mar-A-Lago, acepte una foto o una rápida reunión con Milei que pueda venderse luego como un aval. Las gestiones ya están en marcha. El principal promotor del encuentro es el embajador Peter Lamelas, por lejos el funcionario que más trabaja en la gestión nacional.

Una foto no va a frenar la caída. Esta semana, cuando quedó plasmada en papel la recesión que el país viene arrastrando, un coro de funcionarios, voceros e influencers salieron con la línea de que para cuando llegó al papel, la recesión ya había terminado en la economía real. Es falso. Las principales consultoras estiman que en octubre volvió a caer la actividad, hasta medio punto intermensual y la friolera de 2,5 interanual. La crisis, que el gobierno intenta dar por terminada, recién está mostrando sus dientes. El año que viene va a ser muy largo, y todavía falta mucho para que empiece.

En ese contexto, el triunfo del gobierno para aprobar la reforma política que suspende las PASO sin otra excusa que sacar ventaja en el próximo turno electoral, marca un revés inmenso para las pulsiones continuistas del peronismo. Dos veces se juntaron las principales figuras del partido a discutir, principalmente, según ellos mismos se encargaron de informar, cómo evitar que el Congreso les quite ese mecanismo para dirimir la interna. Fracasaron estrepitosamente. Sería saludable que tomen esto como una señal de que la época demanda otra forma de hacer las cosas.







El peronismo tiene que dejar de ser un amontonamiento de profesionales de la política que hacen sus cálculos en función de su propio interés y no de lo que necesitan el país y los que vivimos en él, de expertos en especular y caer parados, en cometer y perdonar traiciones, de rosqueros vencidos, de habitués de las listas, de comodines de año impar, y empezar a hacer política con los de abajo. Los que se organizan para llevar un petitorio a ver si consiguen algunos bolsones de comida para prepararle a sus vecinos cuando vuelven de laburar todo el día.

Hay más política ahí que en mil reuniones de diez tipos con camisa desabrochada y saco azul. Pero los vecinos sólo pueden ir hasta ahí. Para cambiar el modelo económico, para poner en marcha al país, para crear empleo y hacer subir los salarios hace falta una dirigencia que se ponga al frente. La política es el arte de administrar poder, sí, pero también de usarlo. Hoy, además, la política exige usar ese poder para transformar, porque el status quo es inestable e insoportable para la mayoría. Milei lo entendió y acá estamos. ¿Cuánto más va a tardar la oposición en darse cuenta?