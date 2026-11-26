A poco más de un mes de las fiestas de fin de año, el reclamo por alimentos volvió a trasladarse a las puertas de los supermercados y mayoristas. Este jueves, el Movimiento Evita y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizaron una Jornada Nacional de Lucha bajo la consigna “El hambre no se aguanta más”, con acciones en distintos puntos del país para solicitar donaciones destinadas a comedores comunitarios. La convocatoria se inscribe en una seguidilla de manifestaciones que, en las últimas semanas, volvieron a poner en escena la dificultad de los hogares para garantizar la comida diaria, una problemática que impacta más directamente a los sectores de menores ingresos.

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Según explicaron desde la organización, las acciones fueron pacíficas y tuvieron como objetivo presentar pedidos de colaboración a supermercados y mayoristas, ante la falta de mercadería que denuncian los espacios comunitarios. El planteo apunta también al Estado nacional, al que las organizaciones responsabilizan por el recorte de la asistencia y por la interrupción de las entregas de alimentos a comedores y merenderos.

El 13 de noviembre, organizaciones del Frente de Lucha Piquetero se movilizaron frente a un hipermercado Carrefour de Mar del Plata para reclamar comida, en una protesta que volvió a poner a los supermercados como escenario de la emergencia social. En Quilmes, este jueves, la UTEP y otras organizaciones también presentaron un petitorio frente a un local de Coto para solicitar alimentos para los espacios comunitarios de la zona.

Cuando los comedores recurren a las cadenas comerciales para conseguir mercadería, el reclamo deja de estar circunscripto a la asistencia social y se vincula con el funcionamiento de la economía: el empleo, los salarios, las jubilaciones, el precio de los alimentos y el peso de los gastos fijos sobre los ingresos familiares.

“Se acerca el fin de año, las fiestas, la Navidad, el Año Nuevo, y millones de familias no van a poder compartir un pan dulce”, expresó Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP y referente del Movimiento Evita. El dirigente vinculó la emergencia alimentaria con la crisis productiva y la caída del consumo, y sostuvo que las consecuencias de una alimentación insuficiente durante la infancia comprometen las posibilidades de desarrollo.

Consumo sin recuperarse

Los últimos datos oficiales disponibles muestran que la recuperación de la actividad no alcanza de manera uniforme a los hogares. El INDEC informó que las ventas de supermercados a precios constantes cayeron 3% interanual en septiembre de 2026. La serie desestacionalizada también registró una baja mensual de 0,9%, mientras que la tendencia-ciclo retrocedió 0,4%. En los autoservicios mayoristas, el índice de ventas a precios constantes mostró una suba interanual de 1%, aunque la serie desestacionalizada descendió 0,5% respecto de agosto y la tendencia-ciclo cayó 0,2%. Es decir, el dato interanual positivo no se tradujo en una mejora de corto plazo de las ventas.

En octubre, la inflación fue de 2,2%, según el INDEC, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 2% en el mes. La desaceleración respecto de los niveles más altos de años anteriores no elimina el problema de los precios acumulados: para los hogares que destinan una proporción elevada de sus ingresos a la compra de alimentos, cada aumento mensual reduce el margen disponible para cubrir otros gastos.

A esa situación se suma el encarecimiento de servicios esenciales, alquileres y transporte, que compiten con la alimentación dentro del presupuesto familiar. El resultado es una economía doméstica en la que incluso quienes tienen ingresos pueden llegar al final del mes sin recursos suficientes para sostener la compra habitual de productos básicos.

El ruego por un derecho

El Movimiento Evita y la UTEP señalaron que la demanda de alimentos crece en los barrios populares y que los espacios comunitarios continúan funcionando pese a la falta de mercadería. En su comunicado, la organización describió una situación en la que cada vez más familias y jubilados deben saltear comidas o recurrir al endeudamiento para cubrir necesidades básicas.

El documento también apunta a la estigmatización de quienes concurren a comedores. Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, planteó que la asistencia comunitaria no está destinada exclusivamente a personas que reciben programas sociales, sino que alcanza a trabajadores y jubilados cuyos ingresos no cubren el costo de vida. “Hoy hay trabajadores con empleo estable y jubilados de toda la vida que igual tienen que hacer fila en un merendero”, afirmó. Y agregó: “Acá no hay planeros, hay millones de trabajadores y trabajadoras en todo el país que se rompen el lomo todos los días, que producen y sostienen los barrios cuando el Estado deserta”.

La discusión sobre los comedores se cruza así con la política de ingresos del Gobierno. La eliminación o reducción de programas vinculados con la economía popular, junto con la falta de provisión de alimentos denunciada por las organizaciones, impacta sobre espacios que cumplen una función de contención cotidiana. En muchos casos, además de cocinar y distribuir comida, los comedores funcionan como puntos de referencia para familias que atraviesan situaciones de desempleo, violencia, problemas de vivienda o dificultades para acceder a servicios básicos.