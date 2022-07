Organizaciones oficialistas y opositoras se movilizaron en todo el país por el Salario Básico Universal

En más de 50 puntos de la Argentina, organizaciones sociales y sindicales encabezaron marchas y cortes en reclamo al proyecto del salario universal y otros reclamos. “Es fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí", lanzó Grabois.

Movimientos sociales y organizaciones sindicales realizaron este miércoles una jornada de protestas a nivel nacional en reclamo de la implementación de un Salario Básico Universal (SBU), un aumento para empleados públicos y privados y un aguinaldo para beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, entre otras demandas.

Según informaron los organizadores en un comunicado conjunto, concentraciones y manifestaciones similares se replicaban "en otros 50 puntos del país" y afirmaron que la jornada de protesta de hoy fue "el resultado de más de 450 asambleas" que se hicieron el miércoles pasado en barrios populares de todo el país.

Entre las organizaciones convocantes estuvieron la CTA- Autónoma, La Poderosa, OLP, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Frente Popular Darío Santillán, Nuestramérica y el Partido Piquetero, entre otras. Protestas, asambleas y movilizaciones fueron visibles también en provincias como Tucumán, Santa Fe, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Formosa, Entre Ríos, Misiones, Neuquén y San Juan.

El proyecto de ley para establecer el Salario Básico Universal fue presentado en mayo pasado en la Cámara baja por el diputado nacional del Frente de Todos e integrante de Patria Grande Itaí Hagman. Este "deberá ser solicitado ante la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) conforme el procedimiento que determine la reglamentación", lo que evitaría que sea asignado a los movimientos sociales para que estos luego los distribuyan entre los beneficiarios".

Según afirman, el monto que propone entregar es "equivalente a la Canasta Básica Alimentaria, que según el último informe del Indec, de abril pasado, equivale a $13.763" y este tendría un alcance aproximado de 9 millones de beneficiarios, un universo similar al que obtuvo el IFE en 2020. También "estima un costo fiscal anual bruto de 2,1% del PIB, lo que equivale a aproximadamente $1,5 billones de pesos, a valores de 2022".

Protestas en el AMBA

En el límite entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires, en el Puente Pueyrredón, Juan Grabois (MTE), reclamó la creación de un salario básico universal. "El principal problema es la miseria que hay en este país. El salario mínimo está rozando la línea de indigencia. Los trabajadores informales perdieron el 34% de su poder de compra. Tenemos un planteo: en un Gobierno que dice que defiende al pueblo, como mínimo, que los salarios estén por arriba de la línea de pobreza", planteó el dirigente cercano al Papa Francisco.

En su discurso, Grabois volvió a marcar sus diferencias con el Gobierno nacional, al desafiar de manera velada al presidente Alberto Fernández: “Es fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí", lanzó. Y siguió: "Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el salario universal inventa otra cosa. No digas que hay que calmar a los mercados, vení y calmamos a nosotros. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”.

Con una mirada similar, el dirigente de La Garganta Poderosa Ignacio Levy se pronunció por el mismo reclamo al considerar que "el vacío inmenso de este modelo económico cruel se resuelve con una firma". Y añadió: "El salario básico universal es un derecho que necesitamos hace mucho tiempo. Desde La Poderosa queremos homenajear a las compañeras y compañeros que no están. Acá debería estar gritando Ramona y tantos compañeros de los barrios populares que le garantizaban el plato de comida a esas siete millones de personas que no contiene ni el Estado ni el mercado. Este es el momento de salir mejores", reflexionó.

Por su parte, la secretaria general adjunta de la UTEP, Dina Sánchez, publicó en su cuenta de Twitter: "Movilizados y en jornada nacional de lucha. Estamos en un día de lucha por un #SalarioBasicoUniversal para que nadie tenga como opción la indigencia, por aumento a los jubilados y aguinaldo para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular".

En forma diferenciada, la UP realizó su propia concentración en las inmediaciones del Obelisco, en rechazo al "ajuste del Gobierno" y para decirle "no" al pago de la deuda externa y al Fondo Monetario Internacional (FMI). Por su parte, el Polo Obrero (PO) planteó sus reclamos de manera separada a las otras organizaciones sociales como la CTA-A, la UTEP y el MTE manifestando su "desacuerdo" con la propuesta de creación de un SBU.

Movilizaciones en todo el país

En Santa Fe, las organizaciones sociales realizaron su protesta en el cruce de la calle Iturraspe y la avenida Perón, en el principal acceso desde el oeste a la capital provincial, donde reclamaron la implementación de un Salario Básico Universal (SBU), entre otras reivindicaciones. Centenares de manifestantes se congregaron en esa esquina, situada a pocos metros del inicio de la autopista Santa Fe-Rosario, donde cortaron el tránsito en un carril de cada uno de los sentidos, por lo que la circulación se vio reducida, pero no interrumpida.

"Tratamos que escuchen en nuestro reclamo del salario básico universal para las personas que no están cobrando subsidios, pero además un aumento de 15 mil pesos para jubilados, pensionados y monotributistas de las categorías A y B", dijo a la prensa un vocero de los manifestantes. En el reclamo se unieron varias organizaciones, como la Corriente Clasista y Combativa, La Poderosa, el gremio Siprus, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y el Movimiento Territorial de Liberación.

Las agrupaciones de Córdoba, en tanto, ocuparon la zona céntrica de la capital mediterránea, en avenida Colón y Cañada, y varios puntos de los principales accesos a la ciudad. Además, en la cordobesa Plaza San Martín, en el microcentro, se montó una radio abierta y un volanteada, en tanto en los barrios de Villa La Tribu y Villa Unión se realizaron ollas populares. Federico Giuliani, titular de la CTAA local, manifestó a los medios locales que las protestas también se replicaron en las ciudades de Cruz del Eje, La Falda, Río Cuarto, Río Tercero, San Francisco, Valle de Traslasierra y Villa María.

En Río Negro, la militancia de la CTA Autónoma de esa provincia cortó en forma parcial el tránsito en el puente Basilio Villarino de la Ruta Nacional 3 entre Viedma y Carmen de Patagones y el carretero entre Cipolletti y Neuquén. De igual manera, en Bariloche, un grupo de organizaciones pertenecientes a la CTA Autónoma y a la UTEP se movilizó con los mismos reclamos.

De forma similar, en San Juan, los movimientos sociales (Barrios de Pie, CCC y la Federación Nacional Territorial) se concentraron en Plaza 25 de Mayo, que es el principal paseo público de la capital sanjuanina y luego marcharon a la sede de las oficinas de la delegación del Ministerio de Desarrollo Social. Los manifestantes caminaron por las calles de la ciudad con carteles identificatorios de los movimientos sociales a los que representan y pancartas pidiendo la sanción de la Ley del Salario Básico Universal.

Con información de Télam