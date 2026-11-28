La oposición del dirigente Luis Barrionuevo le reclamó a la Justicia la intervención del sindicato gastronómico en el conflicto que atraviesa la organización y que la mantiene acéfala desde hace casi un año. Se trata de una presentación formalizada por los apoderados de listas disidentes a nivel nacional y en varios de los distritos más importantes de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) que coincide con el enfrentamiento abierto entre Barrionuevo y el Gobierno nacional por la falta de validación administrativa de su reelección y de su autoridad en el gremio. En mayo pasado un escenario similar derivó en la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

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La solicitud fue presentada ante la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por dirigentes y apoderados opositores a nivel nacional y en los distritos de Mendoza, Catamarca, Córdoba, ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Concordia y San Juan. La resolución quedará a cargo del juez de primera instancia Julio Grisolía. El juicio está inscripto en una disputa que mantienen en los últimos años Barrionuevo y el secretario general del gremio en la seccional Buenos Aires, Dante Camaño, a su vez excuñado del referente nacional.

Como parte de esa controversia la lista Gris Naranja, que lidera Camaño, pidió y consiguió una medida cautelar frente al proceso electoral nacional de la Uthgra de fin del año pasado, pese a lo cual Barrionuevo siguió adelante y se declaró triunfador. La justicia decretó nulo el comicio y desde entonces la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, evitó extender el reconocimiento administrativo necesario para trámites y la firma de paritarias y convenios colectivos de trabajo. Barrionuevo llegó a recriminarle a los gritos a la ministra Sandra Pettovello por esta decisión en medio de la audiencia que el Papa León XIV les dedicó a sindicalistas y empresarios en el campus de la UCA durante su visita a la Argentina.

Los demandantes, con una representación legal unificada, precisaron en un escrito que su propósito es articular “una acción en defensa del derecho a la libre sindicalización y a la democracia sindical” con el objetivo de que “se restituya la democracia interna en la entidad sindical por vía de la designación de un funcionario (auxiliar de la justicia) que convoque a elecciones en el gremio bajo estricto control judicial directo a fin de paliar la situación de acefalía actual”. El escrito detalla que la tutela judicial podrá desplegarse vía “un delegado normalizador, un interventor judicial que zanje la situación de acefalía actual y que comande la entidad sindical hasta la finalización del proceso” de llamado a elecciones y asunción de nuevas autoridades.

Firmaron la presentación Raúl Quiroga, apoderado de la lista Naranja de Mendoza; Martha Marón Paredes, representante también de la oposición en Catamarca; Valeria Artaza (Córdoba); Oscar Núñez (Mar del Plata); Lisandro Pagge (Rosario); Elvira García Alvariñas (seccional CABA); Alan Schönborn (Concordia); Walter Bolado (San Juan), y Walter Afonso (dirigente opositor a nivel nacional y proveniente de la seccional porteña).

En el escrito, al que tuvo acceso exclusivo El Destape, reclaman la nulidad del proceso electoral de diciembre pasado así como de “todos los actos posteriores que tuvieron como base dichos comicios, entre ellos, obviamente, la proclamación de autoridades” y que “se decrete el cese en el cargo que dicen ejercer las personas supuestamente elegidas en ese proceso electoral”. En esa línea, demandan “que se decrete el estado de acefalía de la entidad sindical”.

“Consecuentemente, en este escenario de extrema gravedad institucional (…) solicitamos que, ante la absoluta falta de autoridades a nivel nacional en Uthgra, se designe un funcionario con carácter excepcional para que disponga la convocatoria a elecciones y realice los demás actos tendientes a hacer cesar la situación de acefalía dentro del plazo de ciento veinte días hábiles prorrogables por el mismo plazo en caso de que resulte necesario y se encuentre debidamente fundado”, agregan. A continuación le reclaman al juez que determine “el cese inmediato de quienes ilegítimamente retienen el poder y la designación de un interventor judicial” en el gremio.