El Congreso analiza el encuentro del fiscal ante la Casación Raúl Pleé con el entonces presidente Mauricio Macri y el jefe de los servicios de inteligencia, Gustavo Arribas, en la Quinta de Olivos. Este jueves, la comisión bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público abordó la respuesta de Pleé al procurador general interino Eduardo Casal en la que intentó justificar su visita a la residencia presidencial reveladas en la Operación Olivos, que ocurrió el 23 de marzo de 2018. Entre otras cosas, el fiscal dijo que Macri le pidió que no se jubilara y siguiera en el cargo. Para los legisladores la contestación evidencia una “interferencia en la independencia del Poder Judicial” por parte del macrismo y “una situación de gravedad institucional”. Se adelantó que se analizará la vía penal contra Pleé y Casal.

El presidente de la comisión bicameral de control del MPF, Martín Doñate, consideró que la visita de Pleé a Macri y Arribas y la insólita explicación posterior “es de una gravedad absoluta en tanto el doctor Pleé tiene causas sensibles que son de sumo interés para el expresidente de la nación”. Doñate agregó que las “explicaciones son por lo menos polémicas” y que “es vergonzoso que el procurador no haya tomado una decisión muy firme respecto de la actuación de este fiscal”. En esa línea senador del Frente de Todos adelantó que evaluarán seriamente la vía penal: “Las conductas deben ser analizadas penalmente tanto del fiscal Pleé como del procurador general interino. Por eso pido que en la próxima reunión con un análisis bien concienzudo, técnico, jurídico e institucional podamos avanzar en una decisión, sabiendo que tenemos legitimación activa para actuar como representantes de esta bicameral en tanto y en cuanto tenemos la responsabilidad del seguimiento y control de la legalidad de los actos del Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

La posibilidad de llevar al caso a la justicia penal se debe a que “la vía administrativa parece inviable”. Esto se debe al blindaje de Casal a Pleé.

Tal como reveló El Destape, Pleé reconoció que se reunió con Macri en la Quinta de Olivos pero no dijo nada, sin embargo, de la presencia en el mismo encuentro de Arribas, el jefe de la AFI macrista, algo que también resaltaron algunos de los legisladores que tomaron la palabra en la reunión de comisión que se realizó este jueves. Para justificarse, Pleé dijo que Macri lo citó para decirle por qué no lo había elegido como su candidato a Procurador General. Es más, precisó: “Al concretarse el encuentro, el día viernes 23 de marzo, el entonces Presidente (quien ya había adelantado uno o dos días antes el nombre de la postulante) me indicó los motivos de su elección en otra persona requiriéndome que, a pesar de no ser el elegido, permaneciera en mi cargo un tiempo más sin acogerme a los beneficios jubilatorios”.

La justificación de Pleé fue por escrito. La hizo luego de que la comisión bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público le requiriera a Casal que informara si había iniciado alguna medida disciplinaria contra el fiscal ante la Casación.

La explicación de Pleé, lejos aclarar el panorama, lo complicó.

La diputada Vanesa Siley, integrante de la comisión, sostuvo que cuando Macri le pidió a Pleé que no se jubile “interfirió en la independencia del Poder Judicial”. “¿Para qué un presidente le pide a un fiscal de Casación que no se jubile y que siga interviniendo en causas de extrema sensibilidad pública?”, se preguntó Siley. Y sentenció: “No podemos mirar para otro lado cuando un fiscal dice que el Presidente le pidió que no se jubile y no se jubiló para seguir actuando en causas de relevancia. Es gravísimo”.

Luego, tomó la palabra la senadora María de los Ángeles Sacnun: “No puedo salir de mi asombro. ¿Por qué razón el Presidente de la Nación debería explicarle los motivos de su decisión a un fiscal y por qué haría eso en presencia de Arribas?”. Y tal como indicó este medio, Sacnun recordó que cuando Mauricio Macri informó a Poder Ciudadano –que había hecho un pedido de acceso a la información pública- quiénes ingresaron a la Quinta de Olivos “omite incorporar esta reunión”.

La senadora también rememoró que pocos días después de su visita a Olivos, Pleé pidió la detención de los dueños del Grupo Indalo Cristóbal López y Fabián De Sousa, algo que Macri había impulsado desde el Gobierno. Ese requerimiento lo hizo el 26 de abril de 2018, un mes después de estar en la casa del Presidente. Al día siguiente, la Sala I de la Cámara de Casación ordenó la detención. “Pleé también benefició a Macri y a Arribas en otra causa de espionaje”, añadió Sacnun, en respuesta al diputado Jorge Enriquez que fue como “visitante” a la comisión ya que no la integra e que intentó defender a Pleé.

A su turno, el diputado Rodolfo Tailhade, señaló que el encuentro en entre Pleé, Macri y Arribas en Olivos “da cuenta de una relación absolutamente promiscua” y “es de un nivel de gravedad institucional altísimo”.

Inconsistente

Tal como publicó este medio, la explicación oficial de Pleé abre diversos interrogantes.

La justificación de por sí es muy endeble. El fiscal ante la Casación concurrió a la casa del Presidente para hablar sobre la Procuración General cuando el propio Macri ya había anunciado en los días previos que su candidata para ese cargo era Inés Weinberg de Roca. ¿Qué explicación debía darle un Presidente de la Nación a un fiscal sin representación institucional? ¿Y encima con la presencia de Arribas, jefe de la AFI?



Si era tan pública y visible la reunión ¿por qué el gobierno de Macri la omitió en la lista de ingresos que le envió entre fines de 2018 y principios de 2019 a la ONG Poder Ciudadano ante un pedido de información pública? El encuentro se dio nueve meses antes del envío de esa nómina a la ONG.



El encuentro se dio nueve meses antes del envío de esa nómina a la ONG. Pleé citó dos artículos en su nota a Casal, uno de Clarín y otro de La Nación para legitimar su explicación ya que allí se hablaba de la reunión en Olivos. Pero más que aclarar, oscurecieron. No solo no había referencias a la presencia de Arribas. El artículo de Clarín sostiene que en el encuentro, Macri y Pleé “refrescaron una vieja relación que se remonta al club Boca Juniors. La letra de lo que hablaron quedó en el secreto de confesión de este tipo de encuentros, en los cuales se nombra lo innombrable y se habla de terceros ausentes”. Es decir, contradice al propio Pleé quien aseguró que en el encuentro solo se habló de su paso en falso hacia la Procuración General. Si bien en la nota de Clarín se señala que “lo principal fue la explicación de Macri de por qué había elegido una outsider del sistema, como Weinberg, y no a un baqueano como él” también se da a entender que Pleé lo asesoró respecto a los alcances de la Acordada 4 de la Corte Suprema de Justicia que, por aquellos días , dio por tierra con la creación de un nuevo TOF a medida del PRO. Al parecer el asesoramiento de dirigentes cambiemitas no era ajeno a Pleé. En la nota de Clarín que citó el propio Pleé también se dice que el fiscal “se mueve como asesor oficioso de Pichetto tanto como de Pinedo” en el Senado.



El artículo de Clarín sostiene que en el encuentro, Es decir, contradice al propio Pleé quien aseguró que en el encuentro solo se habló de su paso en falso hacia la Procuración General. Si bien en la nota de Clarín se señala que “lo principal fue la explicación de Macri de por qué había elegido una outsider del sistema, como Weinberg, y no a un baqueano como él” también se da a entender que , dio por tierra con la creación de un nuevo TOF a medida del PRO. Al parecer el asesoramiento de dirigentes cambiemitas no era ajeno a Pleé. En el artículo La Nación del 8 de abril de 2018 que también citó Pleé se ratifican sus relaciones con el mundo cambiemita: se hace mención a sus “sólidos vínculos con Daniel Angelici, presidente de Boca, y con los senadores del ‘peronismo racional’, con Miguel ángel Pichetto a la cabeza, pero también con Federico Pinedo, del riñón del Gobierno”. Pichetto luego fue candidato a vicepresidente de Macri. En ese artículo hasta se agregó una frase que le dijo el fiscal ante la Casación al Presidente en la cumbre de Olivos: “Pleé le dijo que se iba a quedar, pero no para ayudar a Weinberg de Roca, sino a Macri”.

Pleé es uno de los fiscales más poderosos de los tribunales de Comodoro Py y tal como publicó este medio en la saga de notas que integran la “Operación Olivos”, intervino en causas clave como la denuncia del fiscal Alberto Nisman, la causa Dólar Futuro –recientemente, pidió que se revierta el sobreseimiento de CFK y Axel Kicillof-, el desguace del Grupo Indalo y la investigación por espionaje ilegal que complica al macrismo, entre otras. En todas ellas, se manifestó en sintonía con los intereses cambiemitas.