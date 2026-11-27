El Senado convirtió en ley el proyecto de reforma del Código Penal que tipifica el vandalismo rural e impone penas de hasta 10 años de prisión por ataques contra la producción agropecuaria. La iniciativa, aprobada con anterioridad en la Cámara de Diputados, obtuvo en la Cámara Alta la aprobación definitiva tras registrar 49 votos afirmativos y 9 negativos.

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La nueva legislación busca otorgar al sistema judicial herramientas específicas para sancionar el ingreso no autorizado a predios productivos y los daños ocasionados sobre cultivos, ganado, silobolsas e infraestructura agropecuaria en todo el país. El texto sancionado incorpora modificaciones al Código Penal que establecen un esquema de penas graduales en función de la gravedad de los hechos cometidos.

En primer lugar, la norma dispone penas de prisión de un mes a un año para quien ingresare en un establecimiento rural o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. Este marco punitivo se eleva a dos años de cárcel en aquellos casos donde la intromisión ilegítima obstaculice el desarrollo de la actividad productiva rural o ponga en peligro concreto la vida o integridad física de las personas, o bien la sanidad de los animales y cultivos de la explotación.

Respecto a las agresiones directas contra la propiedad y la producción, la ley contempla castigos de dos a ocho años de prisión para quien destruya de cualquier modo silobolsas o cualquier producto que forme parte del proceso productivo agropecuario. Además, se aplica una sanción económica que obliga a los responsables a abonar una multa de entre tres y doce veces el valor del daño patrimonial provocado.

En tanto, la pena máxima alcanzará los 10 años de prisión cuando el delito sea ejecutado por tres o más personas actuando de manera coordinada, siempre que el ataque origine la pérdida total de la producción en curso o impida la continuidad del ciclo productivo, el transporte o la comercialización de la mercadería.

Alcance del debate político y respaldo del sector agropecuario

El tratamiento en el recinto reflejó el respaldo mayoritario de los bloques de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO y espacios provinciales entre los que se encuentran Despierta Chubut, Primero los Salteños, Justicia Social, La Neuquinidad y Convicción Federal.

Por su parte, la bancada del peronismo votó de manera dividida: seis de sus legisladores acompañaron el proyecto, entre los cuales se encuentran Adán Bahl (Entre Ríos), Marcelo Lewandowski (Santa Fe), Sergio Uñac (San Juan), Cándida López (Tierra del Fuego), Carlos Linares (Chubut) y Daniel Bensusán (La Pampa).

Desde el sector productivo, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) valoró la sanción aprobada por el Congreso y señaló que se trata de "un avance institucional y legislativo que representa un paso importante para dar respuesta a una problemática que afecta desde hace años a productores y comunidades rurales de todo el país".

Asimismo, la entidad destacó el trabajo gremial realizado para transformar los reclamos del campo en propuestas concretas de ley orientadas a resguardar el trabajo, la inversión y el desarrollo agropecuario en todo el territorio nacional.