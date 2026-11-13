Los sojeros redujeron sus ventas y aguantan con 7000 millones de dólares en silobolsas

Los sojeros iniciaron su campaña de aguantar la cosecha en silobolsas olfateando un escenario preelectoral tumultuoso, con las presiones sobre el tipo de cambio como ancla. Al cierre de octubre, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Agricultura analizados por el Monitor Agroindustrial de la CIARA CEC, todavía les quedaba por vender el 39% de la cosecha 2025-2026. Esto equivale a 19,4 millones de toneladas (sin vender ni fijar precio) por un valor estimado de 7000 millones de dólares.

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La estrategia de despliegue del silobolsa también se nota en el ritmo de las ventas semanales. Durante octubre, cayeron un 49% en relación a septiembre. De acuerdo a los datos que brinda el sistema online SIO Granos (Secretaría de Agricultura), durante este viernes 13 se registraron apenas ventas por 3546 toneladas y el jueves apenas 25.951 toneladas cuando entre el jueves y viernes de la semana pasada se habían comercializado entre 33.000 y 35.000 toneladas de soja cada día.

Un stock de granos para aguantar el verano

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Según los datos analizados por el Monitor Agroindustrial, las ventas a precio durante octubre tuvieron un ritmo de 2,3 millones de toneladas semanales, un 49% inferior al registrado en septiembre. Comparado con el resultado de septiembre de 2025, cuando se adelantaron ventas por casi 7000 millones de dólares con una baja temporal de retenciones por una ventana de 72 horas, la caída llega a casi el 60% en el ritmo de comercialización.

Este año no hubo manipulación de las retenciones para favorecer negocios privados ni para que el BCRA se asegure un colchón de dólares frente a los embates financieros tal como había sucedido en la previa de las elecciones de medio término. El próximo año será otro cantar. El decreto 423/2026 fijó el sendero de reducción para los derechos de exportación. En el caso de la soja seguirán en un 24% y bajarán tres puntos para diciembre de 2027. Para fines de 2028 se ubicarían en el 15%.

De todas maneras, en el mercado ya huelen las necesidades financieras para Caputo. Por eso la reducción en el ritmo de ventas semanales y la adaptación de una estrategia de cautela. Según los datos oficiales de la secretaría de Agricultura, el stock sin vender de la cosecha 2025-2026 llega a los 19,4 millones de toneladas (39% del total) cuando para fines de septiembre se ubicaba en el 44%.

La cotización del Matba-Rofex para noviembre da cuenta de un valor para la soja de 358 dólares por tonelada. Esto hace que tengan guardados en silobolsas granos por un total de 6945 millones de dólares de la campaña 2025-2026.

Durante el verano, el trigo podría ser el gran auxilio financiero para el Banco Central ya que se proyecta una nueva súper cosecha. Se estiman cerca de 24 millones de toneladas de trigo de las cuales podrían exportarse cerca de 16 millones de toneladas (8 millones quedan para el mercado interno). La cotización del trigo para diciembre ronda los 222 dólares la tonelada. El potencial exportador para este cereal ronda, de mínima, los 3552 millones de dólares.

Las importaciones de soja sostienen la molienda

La molienda de soja para septiembre fue la tercera de mayor volumen para ese mes desde 2021. Aun así, cayó un 6,1% en la comparación mensual. En el año se acumula una molienda por 32 millones de toneladas.

Esa baja de la molienda repercutió en el uso de la capacidad instalada que cayó cinco puntos porcentuales. El 14% de la molienda de septiembre se sostuvo gracias a la soja importada.

El régimen de importación temporaria para su posterior procesamiento y exportación representa un beneficio para las empresas agroindustriales, ya que les permite ampliar el volumen de materia prima disponible para su procesamiento sin afrontar derechos de importación.

A su vez, al momento de exportar los productos elaborados, el valor de los insumos importados se descuenta de la base imponible sobre la cual se calculan los derechos de exportación (retenciones). De este modo, el régimen no solo facilita el acceso a materia prima externa y permite aprovechar la capacidad instalada de procesamiento, sino que también reduce la carga tributaria asociada a las exportaciones.

Entre enero y septiembre, las importaciones de soja acumularon casi 7 millones de toneladas, un 39% más que el mismo período de 2025.