La Justicia de Bolivia le negó a la defensa de Fernando Cerimedo una acción de libertad y ratificó su traslado a la cárcel de máxima seguridad Chonchocoro, en La Paz, donde el exasesor político de Javier Milei continuará detenido preventivamente. Se lo investiga por el intento de asesinato de su expareja Nadia Beller y por enriquecimiento ilícito con defraudación del Estado.

{{{htmlAmp}}}

La defensa de Cerimedo planteó un pedido de acción de libertad para evitar que el fundador de La Derecha Diario continúe preso en La Paz. Su oposición al traslado responde principalmente a las condiciones de seguridad que tendría fuera del penal de Palmasola, el más poblado de Bolivia, donde actualmente está detenido.

"Es sabido que mi vida corre peligro", dijo Cerimedo durante una audiencia virtual. Según el medio local La Razón, el exasesor de Milei planteó que sufrió un estrés en los últimos días que hizo elevar su presión arterial. Sin embargo, su pedido fue rechazado por las autoridades.

Cerimedo también cuestionó al vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, durante la audiencia y lo acusó de presionar a los jueces. A su vez, manifestó su preocupación por la posibilidad de compartir el recinto con personas que, según su versión, podrían identificarlo como parte del anterior gobierno y tomar represalias en su contra.

Las acusaciones de Cerimedo contra el vicepresidente de Bolivia

"Él (Lara) es uno de los principales actores que quieren llevarme a Chonchocoro para silenciarme, posiblemente para que quiten mi vida", afirmó ante los jueces. El exasesor recordó que Lara lo había señalado públicamente como una persona con poder dentro del Estado, algo que rechazó de manera categórica. "Supuestos poderes del Estado que yo no tengo, que no tuve, que nunca tuve", sostuvo.

Aislamiento e incomunicación: la situación del fundador de La Derecha Diario en la celda

Además, frente a las dudas planteadas sobre sus condiciones de detención en Palmasola, Cerimedo afirmó que permanece aislado, sin acceso a un teléfono celular y sin recibir visitas. "Estoy incomunicado, estoy todo el tiempo dentro de mi celda y ni siquiera estoy aceptando visitas", sostuvo.

Y luego insistió en su pedido para que no sea trasladado: "No hace falta que me clave un puñal para que se den cuenta de que mi vida está en riesgo".