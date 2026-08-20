El Movimiento Evita le reclama al Gobierno: "El endeudamiento de las familias es una catástrofe"

Organizaciones sociales y sindicales se movilizaron al Ministerio de Economía para denunciar el creciente endeudamiento de los hogares y reclamar medidas frente al peso de las deudas, los intereses y el avance de mecanismos de crédito formal e informal para afrontar gastos básicos. En ese marco, el dirigente nacional del Movimiento Evita Jonathan Thea aseguró que "la catástrofe del endeudamiento de las familias para poder subsistir es una realidad que el Gobierno ya no puede ocultar".

Thea cuestionó además el argumento oficial de que son acuerdos entre privados y apuntó directamente contra la política económica de Javier Milei. "Ya nadie duda de que esta crisis es fruto de su política económica y de dejarles hacer cualquier cosa con los intereses a los bancos y las billeteras virtuales", sostuvo.

El dirigente del Movimiento Evita advirtió que el impacto de la crisis es todavía más fuerte en los barrios populares, donde las familias recurren a distintas formas de crédito para poder afrontar sus gastos. "En los sectores populares la realidad es más trágica aún”, remarcó.

Thea señaló que "la penuria económica empujó a la gente a sobreendeudarse como pudo", tanto a través de mecanismos formales como informales. "Con esquemas formales y también con prestamistas informales, quedando expuesta a situaciones de violencia y extorsión muy difíciles", agregó.

El reclamo a Luis Caputo

La movilización llegó hasta las puertas del Ministerio de Economía, donde los manifestantes reclamaron respuestas al titular de la cartera, Luis Caputo. Thea explicó el motivo de la protesta y lanzó un mensaje al ministro: "Para que el Gobierno pare esta locura salimos a la calle". "Vinimos al Ministerio de Economía para que Caputo pare un rato con la timba, escuche y haga algo", agregó el dirigente.