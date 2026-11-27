La Corte Suprema de Justicia completó este jueves su integración con dos conjueces para resolver el caso de los soldados que denunciaron torturas de sus superiores en Malvinas en pleno conflicto bélico. El Tribunal Supremo debe definir si las torturas –que incluyen estaqueamientos, golpes, enterramientos y castigos bajo un frío extremo- son crímenes imprescriptibles y por lo tanto pueden ser juzgados. Se trata de una causa con 200 víctimas y 100 acusados que impulsa, entre otros, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Como los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no lograron acuerdo para dictar sentencia tuvieron que convocar a dos camaristas. Los sorteados fueron Graciela Montesi, presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, y Richar Fernando Gallego, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, de Río Negro.

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En 2020, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto procesó a cuatro militares por las torturas a los conscriptos y consideró que los hechos debían ser considerados crímenes de lesa humanidad. Los procesados fueron Miguel Ángel Gardé, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Gustavo Adolfo Calderini y Eduardo Luis Gassino, a quienes se les imputó el delito de tormentos contra soldados del Regimiento de Infantería Nº 5. Pero la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión y consideró que los hechos investigados habían prescripto (si bien hay 200 víctimas y 100 acusados, el caso que se está discutiendo se circunscribe a esos cuatro procesados). Tras el revés en Casación, las querellas y los fiscales recurrieron a la Corte Suprema. A la par, el CECIM-La Plata llevó el caso por denegación de justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ya tiene un caso admitido contra el Estado argentino por hechos similares.

La Corte debe resolver si el paso del tiempo impide investigar y juzgar estas torturas o los hechos son imprescriptibles. “Desde el CECIM sostenemos que se trata de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, y que el tiempo transcurrido no puede convertirse en una garantía de impunidad. Está en juego la posibilidad de que las víctimas accedan a un juicio y se determinen las responsabilidades”, explicaron desde el CECIM-La Plata, que impulsó la investigación de estos hechos en 2007.

Para dictar sentencia la Corte requiere reunir una mayoría de 3 votos. Como Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti no se pusieron de acuerdo se tuvo que convocar a conjueces para resolver. Este jueves se realizó el sorteo. Resultaron sorteados Montesi y Gallego como titulares; y Juan Perozziello Vizier, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, y Carolina Robiglio, presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, como suplentes.

Lo que está en manos de los conjueces es determinante para la causa. Si se rechaza la prescripción, continuará el juzgamiento de los acusados y habilitará el avance de la causa contra los 100 militares apuntados por las víctimas. Si se la confirma, se cerrará esa posibilidad respecto de los hechos y los imputados alcanzados por el fallo.

“El Estado no puede hacer esperar durante décadas a quienes denunciaron torturas y luego usar esa demora para cerrarles la puerta. Defender la soberanía también exige cuidar la dignidad de quienes fueron a Malvinas. Seguiremos allí, sosteniendo el mismo reclamo de memoria, verdad, justicia, soberanía y paz”, afirman desde el CECIM-La Plata.

El abogado de ese organismo, Jerónimo Guerrero Iraola, explicó a El Destape: “Estamos con mucha expectativa, creemos nos asiste el Derecho, que las torturas están más que acreditadas, que en sí mismo constituyen una gravísima violación a los Derechos Humanos, que son un tipo de delito que el Derecho Internacional ha colocado como imprescriptible y habilita que el Estado investigue a fondo y determine las responsabilidades de quienes las cometieron”. “Además, lo que está en juego también es la determinación del rol del Estado en el ocultamiento de estos hechos cometidos en perjuicio de los colimbas durante la guerra en 1982”, agregó el letrado. Y concluyó: “Entendemos que es una causa no solo muy importante de números y trascendencia procesal, porque hay más de 200 víctimas y más de 100 militares acusados sin contar la condena de mandos, sino también en términos históricos porque habilita una lectura de la guerra de Malvinas en clave sincrónica con lo que fue la dictadura cívico-militar”.

Es que para los denunciantes, las torturas que recibieron en las islas en pleno conflicto bélico están directamente relacionadas al terrorismo de Estado. Eran los mismos militares. En esa línea, el excombatiente Ernesto Alonso, integrante del CECIM-La Plata, afirmó a este medio: “Estamos hablando de soldados que fueron torturados en la guerra de Malvinas en el contexto de dictadura. Esperamos que estos jueces permitan el juzgamiento de los responsables de estos tratos inhumanos en un contexto inexplicable, donde fueron los propios oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas los que produjeron las propias bajas en la tropa. Picaneaban a los soldados con teléfonos de campaña, los sumergían en pozos con agua congelada, hubo torturas de distinto tipo y muertes por hambre”. “Hablamos de las Fuerzas Armadas que formaron parte de la dictadura. Muchos de sus integrantes participaron de la represión en los Centros Clandestinos de Detención. Lo que hicieron fue trasladar la tortura a Malvinas”, explicó Alonso.

La causa

La causa judicial por las torturas en Malvinas que tramita en Río Grande, Tierra del Fuego, comenzó en 2007 impulsada por el CECIM-La Plata. Según afrimaron desde esa institución: “Unas 200 víctimas han dado testimonio y hay más de un centenar de militares denunciados, sin contar la cadena de mandos. Llevamos casi veinte años de recorrido judicial por hechos ocurridos hace más de cuatro décadas. Detrás de cada expediente hay una persona que espera ser escuchada y obtener justicia”.

“Durante estos años reunimos testimonios y documentos oficiales que sostienen nuestra denuncia de que las torturas fueron crímenes de Estado. También reconstruimos los mecanismos desplegados para ocultarlas y silenciar a los sobrevivientes. A ese dispositivo lo llamamos tecnologías de impunidad. La desclasificación del Informe Rattenbach y de la documentación sobre la guerra, impulsada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fue crucial para abrir esos archivos y romper el cerco del silencio”, explicaron desde el CECIM-La Plata.

Tras la conformación del tribunal supremo de este jueves los excombatientes esperan, ni más ni menos, que Justicia.