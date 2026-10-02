Misiones va a la Justicia por el DNU de Milei contra la Ley de Tierras

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó este viernes al Fiscal de Estado a iniciar acciones judiciales para "resguardar los derechos de la provincia sobre su territorio". La medida llega tras el reciente fallo de la Corte Suprema que dejó vigente un artículo del DNU 70/23 con el que se derogó la ley que establece límites a la venta de tierras para extranjeros.

{{{htmlAmp}}}

"Fiel a la postura que siempre sostuvimos en defensa de nuestro territorio y recursos naturales, y ante el reciente fallo de la Corte Suprema que habilita la libre adquisición de tierras a extranjeros, instruí al Fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales pertinentes para resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad y por todas las vías correspondientes", escribió Passalacqua en su cuenta de X.

El gobernador argumentó haber tomado la medida porque su territorio tiene "más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro". "No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido", señaló.

También agregó que el cuidado de los terrenos de la provincia es "un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente".

La crítica al fallo y el DNU

Según se explicó oficialmente, la medida fue establecida a través del decreto provincial 1935, en el que se critica que la Corte Suprema dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/23 de Javier Milei que derogó la ley de Tierras. Esta normativa establecía desde 2011 que los extranjeros no podían poseer más del 15% de las terrenos rurales del país.

"De esta manera, la Provincia queda en una situación de absoluta desprotección legal y vulnerabilidad institucional ante la libre adquisición de su territorio por parte de personas extranjeras", indicó el Gobierno misionero en un comunicado.

Las autoridades de Misiones consideran que el decreto de Milei "impacta de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la Provincia". También se advierte que la norma altera "sustancialmente las reglas que rigen sectores estratégicos para el desarrollo provincial y lesiona la integridad territorial, el control de los recursos naturales y cuestiones de seguridad provincial y municipal".