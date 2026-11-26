Javier Milei se volverá a mostrar con Luis Caputo en medio de rumores de renuncia. Será este lunes desde las 20.30 en un acto en el Centro Cultural Kirchner para la presentación del nuevo libro del Presidente, "La moral como política de Estado".

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En el auditorio Ballena Azul del CCK estarán presentes funcionarios del gabinete nacional, diputados y senadores de La Libertad Avanza y aliados.

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Sin embargo, Milei no compartirá panel con Caputo. Lo hará junto al economista Juan Carlos de Pablo y al filósofo español Agapito Maestre.

¿Quiénes acompañan a Javier Milei en la presentación del libro en el CCK?

Desde el entorno del ministro confirmaron a El Destape que igualmente estará presente y se espera que en primera fila. Será la primera vez que se los verá juntos en medio del terremoto económico.

También estarán en primera fila el asesor Santiago Caputo, quien suena como reemplazo de Caputo, Pablo Quirno, y el otro candidato a suplantar a "Toto", Federico Sturzenegger.

¿De qué trata el nuevo libro de Javier Milei y quién edita la trilogía?

El libro es parte de una trilogía. El primer volumen se titula "La construcción de una idea", mientras que las próximas dos entregas se titulan "Cómo se puso en marcha" y "La bitácora de cada medida".

La obra la edita Hojas del Sur, la editorial dirigida por el fanático libertario Andrés Mego, quien también participó en la espuria organización de la presentación que realizó Milei en el Movistar Arena en octubre de 2025 en plena campaña electoral.

Caputo está en la cuerda floja. Hoy, el canciller Pablo Quirno negó en declaraciones radiales los rumores sobre una eventual salida de Luis Caputo del Ministerio de Economía y descartó que vaya a reemplazarlo.

"Relación simbiótica" y desmentidas: el blindaje de Quirno a "Toto"

"Lo vemos a Toto en el comando de la economía con el excelente trabajo que está haciendo. Como el Presidente dice, es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Mientras (Milei) disponga que siga trabajando, él va a seguir trabajando", dijo el Canciller.

Y cerró el tema Quirno: "Estoy seguro de que el Presidente, como siempre dice, tiene una relación simbiótica con Toto y no tiene absolutamente ningún asidero esa especulación".