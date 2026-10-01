El presidente Javier Milei aseguró ante inversores en París que, si su Gobierno es reelecto el año que próximo, 2028 será “el mejor año económico" de la historia argentina. La definición se produjo durante la Argentina Week, un encuentro orientado a promover inversiones y oportunidades de negocios vinculadas con nuestro país.

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Milei volvió a vincular así la evolución económica de los próximos años con la continuidad de su administración después de las elecciones presidenciales de 2027. La misma proyección había sido planteada por el mandatario la semana pasada, durante una exposición ante inversores y banqueros en Nueva York.

En París, el Presidente presentó esa expectativa como un argumento dirigido a los inversores que siguen la evolución de la economía argentina y su programa de gobierno. La Argentina Week reúne a funcionarios, gobernadores y empresarios con el objetivo de promover inversiones y negocios en distintos sectores de la economía.

Además, Milei defendió su gestión económica y calificó su programa como “el más exitoso de la historia”. En ese sentido, sostuvo que la comparación con las administraciones anteriores resulta “demoledora” para sus antecesores.

El mandatario también rechazó las críticas a su política industrial. “Es falaz que nuestro modelo destruye la industria”, afirmó, y sostuvo que su programa apunta a desarrollar “una industria genuina y de alta productividad con capacidad exportadora para competir en el mercado global”.

En contraposición, cuestionó el modelo industrial impulsado durante los gobiernos kirchneristas. Según Milei, se trató de una “industria sostenida a pulmotor y restricciones cambiarias” que fue presentada como desarrollo durante décadas.

En materia energética, Milei sostuvo que Europa aprendió durante los últimos años “lo que es depender de proveedores poco confiables” y planteó que la Argentina puede convertirse en un proveedor de energía para la región. “Argentina puede y podrá ofrecerles energía abundante. Desde una región pacífica y alineada con los valores de Occidente”, afirmó.

En otro tramo de su discurso, Milei recordó -en referencia al gobierno de Mauricio Macri- que hace una década la Argentina pidió confianza y terminó con un préstamo del FMI, cepo y default. Según su interpretación, en aquel momento no se atacó “la raíz del problema”, que identificó con el déficit fiscal, y se optó por el gradualismo. “Nosotros hicimos el trabajo duro antes de pedir la confianza”, afirmó.

Proyectó una elección favorable y más reformas

De cara a las elecciones del próximo año, Milei planteó un escenario favorable para su Gobierno si repite los resultados electorales obtenidos en los últimos comicios. “Si nosotros el año que viene repetimos el mismo resultado estaríamos ganando en primera vuelta”, afirmó. Además, sostuvo que La Libertad Avanza podría obtener el control de la Cámara de Diputados y quedar “a muy pocos senadores de tener el control de la Cámara alta”.

En ese escenario, el Presidente proyectó una profundización de su programa de reformas. “Si en 30 meses hemos sido el gobierno más reformista de la historia, imagínense con un Congreso totalmente favorable. Prepárense porque van a enfrentar un milagro en sus propias caras”, expresó.

Milei también rechazó la posibilidad de recurrir a un nuevo “plan platita” con fines electorales. En la misma línea, vinculó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con su intención de limitar el financiamiento monetario del Estado. “Vamos a sacarle la llave de la maquinita política tanto a este gobierno como a los que vengan”, afirmó.

Asimismo, volvió a cuestionar al kirchnerismo, al que acusó de mantener un modelo económico que calificó como “chamanismo económico digno de la Unión Soviética”. “No van a volver a ganar una elección porque la gente ya entendió que mienten: el 70% de los argentinos no quiere volver atrás”, sostuvo.

Milei anticipó una “bazuca de dólares” para enfrentar el año electoral

El Presidente sostuvo que los períodos electorales en Argentina están asociados a “maniobras desestabilizadoras” y dijo que su Gobierno se preparó durante este año para afrontar ese escenario. En ese marco, enumeró distintas fuentes de respaldo financiero y reservas.

“Nos preparamos una bazuca de dólares”, afirmó Milei, y mencionó US$20.000 millones en compras de reservas, US$20.000 millones correspondientes al swap con Estados Unidos, otros US$20.000 millones del swap con China y US$15.000 millones disponibles en la posición de futuros.

El mandatario comparó esos montos con el tamaño de la base monetaria argentina. Según sostuvo, es de unos US$30.000 millones y, “con solo la posición de futuros”, el Gobierno podría “sacar la mitad de pesos de la calle”.