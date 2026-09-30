El presidente Javier Milei participó de forma virtual en una nueva edición del Coloquio de Idea en Mar del Plata en la que mostró con vehemencia lo que considera como un "éxito" de su moelo económico y prometió que si es reelecto el año que viene las reformas pendientes serán encaradas con una aceleración nunca antes vista. "Nosotros necesitamos seguir avanzando en las reformas estructurales, en las cuales no vamos a cesar. Si recibimos el favor de los argentinos el año que viene, a partir del 11 de diciembre del 2027 la velocidad de las reformas va a ser única e irrepetible. En seis meses no van a poder reconocer el país", prometió el Presidente, que participó desde una habitación del hotel en París en el que está alojado desde esta mañana para participar del Argentina Week.

{{{htmlAmp}}}

Además, Milei dijo que la "gran apuesta" de su Gobierno es que Argentina se convierta en un "hub" de Inteligencia Artificial, lo que según él va a ser un motor "acelerador" del crecimiento económio. "La contracara de eso va a ser salarios enormes y una caída de la pobreza. Va a haber expansión por el efecto riqueza; estamos encaminados, tenemos que pasar el año que viene", agregó. Milei también dijo que al cerrar su mandato va a haber "triplicado" el crecimiento de la OCDE y destacó haber "bajado impuestos" y sacado a 12 millones de personas de la pobreza.

Sin embargo, tuvo que reconocer la última medición del INDEC que dio un aumento de la pobreza y también el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que que mostró una caída del 2,9% en julio, lo que deja al país a las puertas de la recesión. En la entrevista con José del Río, Milei atribuyó éste último mal número a aspectos técnicos de los "ponderadores" y la estacionalidad de las mediciones.

Milei contra la oposición

Desde París Milei responsabilizó a la oposición y a algunos argentinos por sus "actos terroritstas" que, en su razonamiento, son los que impidieron que la inflación esté actualmente en el orden del 0%. Denunció que hay "personas dispuestas a destruirlo todo" y que en "condiciones normales" (se excusó por la suba de la tasa de interés en Estados Unidos y el precio del petróleo) el Riesgo País debería estar alrededor de los 100 puntos.

Consultado sobre las posibles candidaturas del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof o la líder del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, Milei dijo que lno le "importa" y que él es su propio rival. "Que me importa los que gobernaron 100 años y fracasaron siempre", dijo.

El Presidente aprovechó para hacerse campaña y dijo que los argentinos el año que viene tendrán que elegir entre el "sendero que continúe el crecimiento" o "volver al modelo del pasado". Y destacó que lo activos principales de la economía son el gas, el petróleo, el agro y la minería.