La profecía de León XIV: extremaunción para Milei y el país de los grandes empresarios

Los empresarios más grandes de la Argentina sintieron el golpe en el Campus Papa Francisco de la UCA, de Puerto Madero. “La vocación empresarial es una noble tarea si se orienta por el principio de la función social de la propiedad y del capital. Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”, dijo León XIV. Nicolás Pino, José Antonio Aranda, Daniel Novegil, Fernán Saguier, Daniel Hadad, Adelmo Gabbi, Martin Cabrales, Gustavo Weiss, Cristóbal Lopez, Gustavo Scaglione y Raúl Olmos estaban entre los que aplaudían sin entusiasmo o escuchaban sin saberlo. Para hablarle al establishment local, el Papa usó un término identificado con la Teología de la Liberación. La noción de “estructura de pecado” fue pensada en la década del 70 por el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, alguien que inspiró al agustiniano Robert Prevost en sus largos años en el norte de Perú.

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Pionero de la opción por los pobres, Gutierrez rompió con la idea del pecado como un acto individual y planteó que la lucha contra la pobreza no puede ignorar las formas de organización de la política, la sociedad y la economía que perpetúan a las mayorías empobrecidas y benefician a ciertas élites que concentran el poder. Pese a sus diferencias profundas con la Teología de la Liberación, Juan Pablo II tomó el término “estructuras de pecado” en los años ochenta, lo incorporó a sus encíclicas y lo popularizó como nadie. Javier Milei todavía atajaba en Chacarita.

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Defensor de la Teología del Pueblo que pregonaron el jesuita Juan Carlos Scannone y el filósofo uruguayo Alberto Methol Ferré, Jorge Bergoglio se encargó, sin embargo, de reconocer al peruano Gutiérrez desde que llegó a las alturas vaticanas. Lo recibió en septiembre de 2013 y le agradeció más tarde por haber contribuido “a la Iglesia y a la humanidad, a través de tu servicio teológico y de tu amor preferencial por los pobres y los descartados de la sociedad”. Tomar conciencia, decía Gutierrez, sobre la dimensión estructural del pecado implica que, aun sin ejercer violencia directa contra los pobres, los poderosos son responsables de las condiciones estructurales de su sufrimiento. También la indiferencia y la tolerancia complaciente con estas estructuras eran, para el peruano que murió en 2024, un pecado social.

En tiempos de oligarquía tecnológica, con la Iglesia en una pelea estratégica contra el dominio técnico y el capitalismo de plataformas, las diferencias filosóficas que existieron entre Francisco y León resultan casi una anécdota. Es probable que las hayan resuelto en las reuniones que tuvieron a solas en el Palacio Apostólico del Vaticano, entre 2023 y 2025, cuando Bergoglio entrenó a Prevost como su mejor sucesor. Lo que le preocupa a la Iglesia es que el capitalismo adopte formas que lo tornen invivible.

En el encuentro de la UCA que organizó el titular de la Pastoral Social Dante Braida, León XIV llamó a los empresarios a subvertir la lógica tecnocrática mediante una inversión ética que priorice la sostenibilidad ambiental y la dignificación laboral. Asuman, les dijo, que el éxito financiero debe medirse en clave de bien común. Milei les dice todo lo contrario, pero no garantiza un esquema viable.

Con Dios y con el Diablo

La gira de León XIV por Sudamérica generó una conmoción entre millones de personas que salieron a las calles y buscan, casi con desesperación, algo en que creer. Las multitudes que lo recibieron en todo el país confirman que el pueblo argentino conserva la fe y siempre está esperando la salvación. El Papa llegó en el momento exacto en el que los planetas se alinean en contra de Milei, con el triunfo de Lula, la derrota de Donald Trump, la cárcel para Santiago Peña y, ahora, la suspensión del viaje de JD Vance, un gesto que se anunció hace 40 días como parte del respaldo del gobierno de Estados Unidos al presidente argentino. Según la última encuesta de la consultora Tendencias, la gestión libertaria llegó a un nuevo récord: el 63,7% la considera negativa. Las razones están en la economía, la especialidad del ex panelista. El 40,1% de los consultados no llega a fin de mes y el 21,1% tiene que recortar gastos para hacerlo.

El significado de la visita del Papa no solo fue religioso o espiritual sino también político, aunque no tenga necesariamente traducción partidaria. En la UCA, en Córdoba, en el cottolengo Don Orione o en la cárcel de Devoto, su mensaje resonó en todos lados y sus gestos tuvieron un impacto trascendental.

Nada puede impedir que haya quienes quieran quedar bien con Dios y con el Diablo. Se puede financiar a la Fundación Faro y después pedir la redención ante el Papa. Jugador continental y socio de Javier Negre en La Derecha Diario, José Luis Manzano apareció en Lima, al término de la vigilia de oración con jóvenes y universitarios que León XIV encabezó en el Estadio Nacional de Lima.

En el Palacio Fernández Anchorena, la sede de la nunciatura sobre la avenida Alvear, el delegado de la Santa Sede, el estadounidense Michael Banach, le abrió la puerta a Peter Lamelas y un grupo de empresarios como Eduardo Eurnekian, Jorge Brito, Daniel Funes de Rioja, Luis Galli y Alejandro Roemmers. En el encuentro reservado estuvo Mario Montoto, el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí que es un fervoroso creyente. El empresario bélico tuvo una histórica afinidad con el eje que constituyeron en contra de Bergoglio los seguidores argentinos del cardenal Angelo Sodano: Leonardo Sandri, Esteban “Cacho” Caselli y monseñor Emilio Ogñénovich. Montoto conoce bien el Palacio: tuvo un vínculo con el nuncio Adriano Bernardini, aquel que solía definir a Bergoglio ante funcionarios de Cristina como un “hombre enfermo de poder”.

La herencia de Francisco

El sucesor de Francisco llegó bien informado. No solo por los tres equipos de sacerdotes y diplomáticos que envió el Vaticano a la Argentina en los meses previos a su visita. También por las visitas reservadas que hicieron dirigentes de movimientos sociales y obispos argentinos a Roma durante 2026. El presidente del Episcopado Marcelo Colombo viajó dos veces para tomar contacto con los colaboradores de León XIV. También lo hicieron el arzobispo de Córdoba, el jesuita Angel Sixto Rossi, y el de Buenos Aires, Jorge Garcia Cuerva. Designado cardenal por el Papa Francisco, Rossi es mencionado como el sucesor de Colombo en lo más alto de la Iglesia local. De ser así, en los próximos años, la Argentina volverá a tener a un jesuita como autoridad máxima. Todo es parte de una estructura que diseñó el Papa peronista para el día en que él ya no estuviera.

Aunque la Iglesia argentina tiene en su interior visiones contrapuestas que incluyen a viudos del fallecido Héctor Aguer, lefebvristas y miembros del Instituto Verbo Encarnado —que Francisco intervino por casos de abuso sexual—, Bergoglio se encargó de que sus seguidores ocupen los principales casilleros del poder y moldeó una jerarquía para los próximos 20 años. Garcia Cuerva tiene 58 años, Colombo 65 y Rossi 68. De los sectores ultramontanos de la Curia, sólo sobrevive el arzobispo de Salta Mario Cargnello, que se jubila en marzo de 2027. Pese a que Francisco le abrió las puertas del Vaticano en 2024, durante sus tres años de mandato Milei no recibió nunca a sus obispos: no quería escuchar el mensaje que tuvo que digerir como pudo el domingo pasado, sentado en el escenario del ex CCK.

En una práctica quizás comparable a la de aquel Néstor Kirchner que postergaba ministros para reunirse con intendentes, Bergoglio priorizó siempre el contacto con curas villeros como Gustavo Carrara y nunca quiso aburrirse con sermones de obispos conservadores a los que conocía bien. Hoy obispo de La Plata, Carrara eligió a Verónica San Martín, la presidenta de la Cooperativa de Trabajo Recicladores Unidos, para hablar ante León XIV en el encuentro en la UCA. La cartonera que conmovió al Papa no solo cuestiona al gobierno de Milei: también al intendente de La Plata Julio Alak por no haber renovado el contrato del municipio con la cooperativa que reúne a 400 recicladores. Salvo notables excepciones, la dirigencia política que dio el presente en Luján o en el Palacio Libertad está lejos de defender las banderas de Tierra, Techo y Trabajo.

Contra la cultura del descarte, León XIV subió a escena a identidades tan castigadas como ignoradas: cartoneros, discapacitados, personas privadas de su libertad, victimas de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia. Como lo registró León XIII hace 135 años cuando escribió Rerum Novarum para hacer frente a los desafíos de la Revolución Industrial, en la encíclica Magnífica Humanitas, León XIV pone a la Iglesia Católica a discutir el presente. “Desarmar la IA significa romper esta equivalencia entre poder técnico y derecho a gobernar”, dice. De fondo, su pensamiento cuestiona el dogma que los actores del poder permanente impusieron en Argentina: el mercado como religión, el sálvese quien pueda como grado cero de la naturaleza, adaptarse o morir según el coloso Sturzenegger.

Milei sufrió con el discurso de Leon XIV, pero más con el saludo a la vicepresidenta. El arzobispo de Buenos Aires quedó señalado en Casa Rosada como el principal sospechoso de haber facilitado el contacto de Victoria Villarruel con León XIV. Cuando terminó su discurso en el ex CCK, el Papa fue directo a saludar a la vicepresidenta y Milei quedó perdido. Villarruel suele ir a misa a la iglesia lefebvrista de la calle Venezuela. Garcia Cuerva y Villarruel tienen una afinidad indudable. El padre del arzobispo porteño es un militar retirado de la Fuerza Aérea y su tío es el capitán Gustavo García Cuerva, un piloto de combate de la Fuerza Aérea que murió en Malvinas, víctima de fuego amigo.

Un milagro para Milei

Milei se aproxima a sus tres años de gestión con una crisis múltiple. En lo político, no encuentra motivos para festejar y enfrenta el desafío de Patricia Bullrich, la enemiga íntima que los hermanos de gobierno ya no soportan. En lo económico, el escenario es cada vez más preocupante y el gobierno no encuentra la salida: la recesión capaz de hundir los resultados de Vaca Muerta, la baja del petróleo en las últimas semanas, la inflación que volvió a subir en octubre hasta el 2,2% y el riesgo país que duplica largamente el nivel de julio. De acuerdo al informe semanal de la Gerencia de Estudios del Banco Provincia, la suba del riesgo país redujo un 20% la emisión de Obligaciones Negociables y la demanda de préstamos en dólares: este flujo se redujo de 2700 millones de dólares promedio entre enero y julio a 2100 millones entre agosto y octubre. El boom de endeudamiento privado, que sostuvo durante casi tres años las reservas del Banco Central, entró en declive.

Los Milei y los Menem presionan para lograr rápido la aprobación del Presupuesto y la suspensión de las PASO. La defensa de las primarias que hizo el gobernador de Tucuman Osvaldo Jaldo, unas horas después del acto de León XIV en Luján, cayó pésimo en Casa Rosada. La incógnita está en los próximos pasos de Raul Jalil y Gustavo Saenz.



Según la encuesta de Tendencias, hoy Milei tiene un 35% de imagen positiva y está 11 puntos abajo de Cristina Fernández de Kirchner, que encabeza el ranking (46,1%) seguida por Axel Kicillof (41,7%). Myriam Bregman, con un 40,4% de imagen positiva, tiene el mejor diferencial y una intención de voto de 10,4%. El empate técnico entre Milei (33,8%) y Kicillof (34%) se revierte de cara a una eventual segunda vuelta, donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires se impone 47,4% a 36,9% y amplía casi 2 puntos la ventaja que ya le sacaba en agosto.

Otra encuesta, del equipo MIDE, también muestra a Milei en declive. El 60% de los consultados dice que le va peor desde que asumió la presidencia y el 57% cree que Argentina vive una crisis profunda. Milei no rinde y su intento reeleccionario pone en riesgo el rumbo que defiende el gran empresariado. Mientras el presidente tiene un diferencial negativo de 20 puntos, el de Bullrich es de 8 puntos. La imagen positiva de la senadora es 5 puntos más alta y la negativa 7 puntos más baja. Si no hay un cambio de estrategia, hasta los ganadores del modelo van a pedir la extremaunción para Milei.