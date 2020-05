La familia de Timerman se presentó en la CIDH para que revisen la causa del Memorándum con Irán

Javier Timerman, hermano del fallecido ex canciller Héctor Timerman, anunció que se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se revea la causa completa del Memorándum con Irán que llevó al ex funcionario a estar procesado y que la Justicia pusiera todas las trabas posibles para que no pudiera continuar con su tratamiento contra el cáncer que padecía.

“No me sorprendió lo que dijo la jueza Ana María Figueroa porque apenas asumió el Gobierno de Macri apareció un audio donde mi hermano decía que hablaba sobre Irán porque no había otro con quien hablar. A partir de eso lo denunciaron por traición a la Patria y todo terminó en lo de Bonadio”, puntualizó el especialista en finanzas en diálogo con El Destape Radio.

Asimismo, contó: "Algunos planteos para que mi hermano pudiera tratarse su cáncer tuvieron respuesta después de que murió. Hasta a eso llegamos" y cuestionó que es indignante que “la jueza Figueroa diga que la presionaron y no pase nada porque en cualquier otro país lo que dijo la jueza Figueroa sería un escándalo".

Aseveró, además, que “fue escandaloso todo lo que pasó con la causa del memorándum con Irán” y arremetió que “le arruinan la vida a la gente, le prohibieron a mi hermano curarse por una acusación de traición a la Patria ridícula”.

“La causa del atentado a la AMIA no solo está frenada, está olvidada. Mi hermano fue por todo el mundo diciendo que queríamos esclarecer el atentado a la AMIA”, recordó.

Ante la confesión de la magistrada sobre las presiones que recibió, Timerman adelantó que se presentaron ante la CIDH para pedirle que “revise todo lo que pasó en la causa del Memorándum con Irán porque destruyeron la vida de mucha gente".

“Solo por lo que dijo la jueza Figueroa hay que investigar todo. Dijeron que se iban a caer las alertas rojas y aún siguen vigentes. Aún no quieren citar a declarar a Roland Noble", sentenció.