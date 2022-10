Máximo Kirchner le respondió a la CGT: "Cuando hay que votar por el pueblo, no aparecen"

En el Día de la Lealtad, el diputado nacional y presidente del Partido Justicialista Bonaerense cuestionó indirectamente al sector de los sindicalistas que habían pedido mayor representación en el Congreso. Se refirió a las recientes votaciones de proyectos relacionados con los "fondos buitres".

El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista Bonaerense, Máximo Kirchner, salió al cruce de los dardos lanzados más temprano contra La Cámpora desde la Central General de Trabajadores (CGT) en el marco del Día de la Lealtad. "El desafío no es pedir lugares en las listas y después el día que tienen que votar en contra de los fondos buitres no aparecen", lanzó desde el escenario montado en la Plaza de Mayo, en respuesta al pedido de Héctor Daer, Carlos Acuña, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez, quienes habían reclamado desde su acto en Obras Sanitarias sentarse en la "mesa chica" de la toma de decisiones del Gobierno.

Durante el cierre acto convocado por La Cámpora y la Corriente Sindical, Máximo Kirchner cuestionó indirectamente al sector de los sindicalistas que habían pedido mayor representación en el Congreso de cara a las próximas elecciones. "Lo que necesitamos como argentinos y argentinos no es ver quién tiene lugar en las listas", remarcó y aclaró que tampoco sirve "pedir una banca y,después, cuando hay que votar por nuestro pueblo, no aparecer".

El secretario general de la Juventud Sindical Peronista, Sebastián Maturano, había sido uno de los más críticos durante la conmemoración en Núñez: "Hoy en el PJ hay 113 miembros: 14 son del movimiento obrero y 15 de La Cámpora. ¿Son más importantes que nosotros?". Dirigentes destacaron también en diálogo con Télam: "La representatividad sindical en el armado de esas listas para las elecciones de 2023 será a nivel nacional, provincial y municipal, y se definirá en breve una mesa de conducción de ese nuevo espacio de la CGT".

Por su parte, el diputado del Frente de Todos remarcó que "se necesita una suma fija que nos saque del ahogo" y advirtió "del otro lado se avecinan tres flexibilizaciones: la laboral, la impositiva y la ambiental". "Tenemos la deuda de 44 mil millones de dólares con el FMI y la deuda con los acreedores privados. ¿Ustedes vieron esa deuda en los barrios, la vieron en mejores hospitales, mejores escuelas, patrulleros? No hubo nada, nos han dejado una cuenta impagable de la manera que está organizada", se quejó.

En esa línea, enfatizó: "Tenemos que ofrecer en 2023 un proyecto de país" y pidió por otro lado a los trabajadores que "tengan el mismo grado de consciencia que tienen los dueños de este país". "La sociedad argentina no es fracasada, si hubo alguien que fracasó, ese fue Mauricio Macri, que no estuvo a la altura de las circunstancias ¿Por qué tratar así a su propio pueblo?", sumó contra el macrismo.

Previamente, brindaron su discurso los titulares de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, además de Vanesa Siley (Sitraju).

Daer: "Se nos dijo que en un gobierno Peronista la CGT es parte"

Más temprano, desde Obras, el cosecretario general de la CGT y referente del gremio de Sanidad había dicho en clara referencia a la organización que lidera Máximo Kirchner. "Los mismos que no pudieron resolver esto nos dicen que la salida es una suma fija. Nosotros decimos que no vamos a resignar la negociación colectiva. Se nos dijo que en un gobierno Peronista la CGT es parte. Pero la CGT no estuvo sentada en ningún debate", aseguró.

Gerardo Martínez (UOCRA) fue también más allá y explicitó el pedido"Queremos tener capacidad para discutir en la mesa chica en la que se resuelven los grandes problemas de la Argentina". Y en medio de una silbatina al FMI, expresó que "es un endeudamiento que nos condiciona. Hoy tenemos la suerte de tener trabajo pero no podemos olvidarnos del otro. Hay casi 50% de pobreza".