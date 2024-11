Pepín Rodríguez Simón volvió al país luego de tres años prófugo y enfrentará la indagatoria 

Pepín Rodríguez Simón volvió al país tras tres años prófugo y enfrentará la indagatoria

El ex asesor de Mauricio Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, regresó a Argentina tras haber vivido tres años y medio en Uruguay, donde se encontraba prófugo de la justicia argentina. Ahora, ya en el país, deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py 2002 para declarar como acusado en la causa por presunta persecución a los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López.

Rodríguez Simón regresó sin peligro de ser detenido, tras una serie de fallos de la jueza María Servini, la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal, que le otorgaron una exención de prisión tras el pago de una fianza millonaria de 3.120.000.000 de pesos. Para reunir esta suma, contó con la ayuda de José Torello, un exfuncionario del gobierno de Cambiemos también investigado en la misma causa, quien actuó como su fiador. Los representantes del grupo Indalo habían apelado a la Corte Suprema de Justicia para asegurar su arresto, pero Rodríguez Simón decidió regresar. Según informó Infobae, el abogado cruzó a Buenos Aires desde Colonia en su auto particular. Al no tener una orden de detención en su contra, no hubo un operativo de seguridad esperándolo, y puede moverse libremente por el país.

La resolución judicial estableció que, una vez cumplida la caución, se dejaría sin efecto la orden de captura nacional e internacional contra Rodríguez Simón, así como la inhibición general de bienes y el congelamiento bancario dispuestos en mayo de 2021. La jueza María Servini destacó que la alta cifra de la fianza se debió al tiempo que estuvo prófugo, sus bienes en el país, su carrera como abogado y funcionario público, y su capacidad para mantenerse en el exterior a pesar de tener sus cuentas bancarias congeladas.

Rodríguez Simón decidió irse en 2021, cuando la jueza Servini avanzaba en la investigación por presunta extorsión a los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, durante el gobierno de Cambiemos. La denuncia, presentada por De Sousa, acusaba a una supuesta asociación ilícita de intentar apropiarse del Grupo Indalo, involucrando a la AFIP y a la prensa. Entre los acusados se encontraban el expresidente Mauricio Macri, Rodríguez Simón y otros funcionarios de la AFIP.

Servini llamó a indagatoria a Rodríguez Simón, pero él no se presentó, lo que llevó a la jueza a declararlo en rebeldía y emitir una orden de captura. En ese momento, Simón solicitó la condición de refugiado en Uruguay, donde permaneció desde entonces, incluso ocupando un puesto en el Parlasur. Durante su estancia en Uruguay, argumentó que era víctima de una campaña de desprestigio por parte de los medios y de figuras políticas como Alberto Fernández y Cristina Kirchner, considerándose un "perseguido político".

La Corte Suprema de Uruguay rechazó un recurso de casación presentado por Rodríguez Simón, pero su defensa presentó un segundo pedido de refugio en diciembre de 2022, ampliando la denuncia contra el gobierno argentino.

El regreso de Pepin Rodríguez Simón

Cinco meses después de la asunción del gobierno de Javier Milei, la defensa de Rodríguez Simón solicitó una eximición de prisión para permitir su regreso a Argentina sin ser detenido y presentarse a su indagatoria. Argumentaron que con las nuevas autoridades, su regreso era seguro y demostraba una intención real de enfrentar la justicia.

El abogado de Rodríguez Simón, Gustavo de Urquieta, afirmó que su cliente no era un prófugo, sino que se encontraba en una situación de protección internacional humanitaria. La jueza Servini concedió la exención de prisión bajo una caución real de 3.120.000.000 de pesos y una serie de obligaciones procesales. Aunque el fiscal Guillermo Marijuan y los empresarios López y De Sousa apelaron, la Cámara Federal confirmó la exención de prisión.

El juez Martín Irurzun se opuso inicialmente, citando el riesgo procesal, pero los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi rechazaron su postura, destacando que Rodríguez Simón no había permanecido oculto y había solicitado legítimamente el reconocimiento de su condición de refugiado político en Uruguay. La Cámara Federal de Casación ratificó la exención de prisión, permitiendo a Rodríguez Simón regresar a Argentina tras pagar la fianza millonaria con la ayuda de José Torello.