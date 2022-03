La insólita encuesta de Marcelo Bonelli que hizo estallar a los macristas

El periodista preguntó cuál será el papel de Macri en las próximas elecciones presidenciales y provocó enojo entre los seguidores de JxC.

El periodista de TN, Marcelo Bonelli, fue tendencia en las últimas horas por una insólita encuesta realizada en sus redes sociales de cara a las próximas elecciones presidenciales a celebrarse en el 2023. Si bien falta un año y meses para los comicios, los representantes de los diferentes partidos políticos ya comenzaron a hacer campañas y el ex mandatario, Mauricio Macri, no es la excepción al caso. No solo apuntó, cada vez que pudo, al gobierno actual sino que también habló de llevar adelante un "segundo tiempo", en alusión a su libro publicado.

Ante esto y palpitando lo que serán las elecciones, el periodista escribió: "Mauricio Macri dio a entender que sería candidato a presidente en 2023. ¿Qué análisis hacés de su jugada política?". Pero lo llamativo no fue la observación del comunicador, sino las opciones de la encuesta para que la gente vote. Las cuatro posibilidades que dio fueron: es "piantavotos" para Juntos por el Cambio, que se dedique al BRIDGE, beneficia a Cristina (Kirchner) o le hace el juego a Milei.

La encuesta:

La encuesta recibió más de 15 mil votos y todavía quedan varias horas para que el número aumente y los porcentajes cambien. Aún así, hasta el momento: el 21% cree que es "piantavotos" para la Oposición, el 31,7% opina que el exmandatario podría dedicarse a competir en los torneos del juego de naipes, solo un 14% piensa que ayuda a CFK y el 33,3% restante cree que su participación le daría más votos a Libertad Avanza.

Más allá de la votación, la encuesta del periodista de El Trece y Clarín no cayó bien entre los seguidores del macrismo que lo cruzaron duramente en Twitter. Entre los más reconocidos, sorpresivamente, apareció el exjugador paraguayo José Luis Chilavert que le pidió que se "deje de joder" y aseguró que Macri, junto a (Patricia) Bullrich y (Javier) Milei son "la salida de la Argenzuela". Otros usuarios lo llamaron payaso, lo insultaron, lo acusaron de tener poca objetividad y hasta de operar contra Macri.

Algunos de los tweets: