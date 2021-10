La foto del día en que Cristina Kirchner fue a declarar a Comodoro Py y deja mal parado a Macri

Apenas decenas de personas acompañaron al ex presidente en su primera indagatoria por espionaje ilegal. Distinta fue la situación de Cristina Kirchner en Comodoro Py. Las fotos que se hicieron virales en las redes sociales.

Mauricio Macri iba a ser indagado este jueves en el juzgado federal de Dolores a cargo de Martín Bava, por las supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas sobre familiares de los tripulantes del Ara San Juan. Desde hace días, dirigentes de Juntos por el Cambio iniciaron una convocatoria y contrataron 400 micros para "ir a bancar" a Macri en una suerte de caravana hacia el juzgado.

Pero el plan no salió como lo planearon: apenas decenas de personas se acercaron a la plaza del centro de la ciudad bonaerense para acompañar al ex presidente. Incluso desde el PRO se mostraron sorprendidos por el poco apoyo y buscaron justificarse diciendo que "había más controles policiales" de los que esperaban para llegar a Dolores.

"Quiero agradecer a toda esa gente que todavía está en las rutas, se ve que hoy había mas controles policiales que de costumbre", lanzó Macri, intentando dar una explicación por la situación. Lo cierto es que alrededor suyo había apenas 300 personas.

La convocatoria en la indagatoria a Mauricio Macri

La foto de CFK en Comodoro Py

Rápidamente, en las redes sociales comenzaron a viralizarse imágenes que dejaban expuesto a Mauricio Macri y al poco apoyo que recibió esta mañana en Dolores. Distintos usuarios, y también dirigentes del Frente de Todos, compararon su convocatoria con la de Cristina Kirchner en 2016 en Comodoro Py, donde presentó un escrito ante el juzgado de Claudio Bonadio en la causa por dólar futuro.

Ese día, la ex presidenta se presentó en la Justicia mientras una multitud la esperaba afuera bajo la lluvia. Habló sobre un escenario levantado frente al ingreso de los tribunales de Comodoro Py y expresó, mientras el público la ovacionaba: “Quiero en primer lugar que estén todos tranquilos. Me pueden citar veinte veces más, me pueden meter presa, pero no me pueden callar”.

El apoyo a Cristina Kirchner en Comodoro Py (2016)

El discurso de Cristina Kirchner en Comodoro Py

Se suspendió la indagatoria de Macri

Mauricio Macri debía, tras sucesivos faltazos y maniobras en los medios de comunicación, enfrentar este mediodía la indagatoria por espionaje ilegal a las familias de los tripulantes del submarino ARA San Juan, pero sorpresivamente se suspendió.

La audiencia debió suspenderse por pedido de su defensa que alegó que, para poder responder, necesitaría primero que se le levante el deber de confidencialidad.