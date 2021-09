Indignante: Macri justificó el trabajo en negro con un repudiable comentario

El exmandatario dejó en claro su posición en contra de los derechos de los trabajadores y promovió las contrataciones precarizadas e ilegales. El caso de su esposa Juliana Awada, denunciada por trabajo esclavo en talleres clandestinos.

Mauricio Macri reapareció a una semana de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias PASO 2021 y volvió a indignar por sus declaraciones repudiables contra los derechos laborales de los trabajadores. El exmandatario justificó el trabajo en negro y promovió las contrataciones precarizadas e ilegales porque "las leyes laborales son imposibles".

Fue durante una entrevista en TN donde el expresidente hablo de la "cultura del trabajo" en la que dejó en claro su posición neoliberal y antiderechos. " Lo único que vale es la cultura del trabajo para eso necesitamos moneda, estabilidad macroeconomía y tercero, reglas laborales porque nadie toma una persona dentro de la ley porque son imposibles las leyes laborales, la mafia de los juicios laborales con los que habíamos batallado mucho", lanzó Macri.

No solo Macri promovió y justificó el trabajo en negro sino que también estigmatiza a los trabajadores insistiendo en los juicios laborales truchos, según él mismo los define.

Pero no es la primera vez que Macri apoya el trabajo en negro, en marzo de 2018 durante su gobierno y la gestión de su ministro Jorge Triaca (quien tuvo en negro a su empleada doméstica), el exmandatario reconocía la creación de más empleos en negro que en blanco. "Tenemos la buena noticia de que se crearon 600 mil puestos de trabajo en el último año, pero más de la mitad son en negro", sostuvo Macri. Para justificar la creación de trabajo en negro, Macri no culpaba en ese momento a la falta de controles, sino que lo atribuyó a que muchas provincias no aceptaron la aplicación de la ley de ART. "Esta ley favorece a todos los trabajadores, porque permite que las PYMES y los comerciantes no se fundan al primer juicio trucho que les inician", sostenía Macri.

Juliana Awada denunciada por trabajo esclavo talleres clandestinos

Fue en 2017 cuando la esposa de Macri, Juliana Awada fue denunciada nuevamente por el supuesto delito de liderar una firma con talleres clandestinos. Fue en febrero de 2017 que la organización La Alameda presentó un video en el que se mostraban, a través de una cámara oculta, las instalaciones de una sala en la que trece personas trabajaban en condiciones de hacinamiento. El taller producía para la Cheeky, perteneciente Awada.