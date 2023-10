Detectaron que el macrismo vendió bienes del Estado de forma irregular

Las operaciones se realizaron por más de 800 millones de dólares y se concentraron, en su gran mayoría, en la Ciudad de Buenos Aires.

La Auditoría General de la Nación (AGN) informó este miércoles que detectó que durante la gestión de Cambiemos (ahora Juntos por el Cambio), entre 2015 y 2019, se vendieron bienes del Estado "por debajo del valor de mercado". Se detectó tras la auditoría a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

En el informe difundido, la AGN concluyó que "la agencia de bienes del Estado -durante el gobierno de Cambiemos- vendió inmuebles a particulares por debajo de su valor de mercado, no destinó terrenos para la implementación de planes de vivienda social y no cumplió con la legislación vigente".

El documento muestra que en el proceso investigado "se llevaron a cabo 71 procesos de venta que resultaron en 82 adjudicaciones por 842,4 millones de dólares". Además, explica, la Ciudad de Buenos Aires, gobernada en ese período por el actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, concentró el 77,2% de las operaciones.

El Colegio de Auditores aprobó el informe en una sesión realizada el miércoles en la sede del organismo. En la misma participaron su presidente, Jesús Rodríguez, y los auditores generales Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Ángel Pichetto y Alejandro Nieva.

En el informe, distinguieron dos posibilidades: las operaciones "que constituyeron ventas" por un lado y, por el otro, las que "no constituyeron ventas". En el primer apartado, señalaron que "en el 100% de los expedientes analizados, se observó la falta de mecanismos utilizados por la AABE para determinar el precio base de las subastas", mientras que, sobre el segundo, explicaron: "La AABE no realizó asignación de inmuebles para programas que atiendan demandas habitacionales de la población, como el Procrear, conforme a lo previsto en la normativa, derivando en la falta de aprovechamiento de inmuebles del Estado con destino a las políticas redistributivas, el crecimiento y el desarrollo económico con inclusión social".

