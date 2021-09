Martín Tetaz se despegó de Macri y puso en duda su liderazgo en Juntos

El economista se desligó del ex presidente Mauricio Macri, apuntó contra su gestión y aclaró que no es el jefe de su espacio.

Martín Tetaz se desligó del ex presidente Mauricio Macri y puso en duda su liderazgo en Juntos. En una charla en vivo de Twitter, el economista y segundo candidato a diputado de Juntos por el Cambio en Buenos Aires fue crítico de la gestión macrista y dejó en claro que Macri no es jefe de su espacio ya que él es radical.

Al referirse sobre el rol del Banco Central durante el 2015 y el 2019, Tetaz afirmó: “El Banco Central no fue nunca independiente. Macri puso tres presidentes y emitió 750 mil millones de pesos”.

Los espectadores se mostraron sorprendidos por la declaración del economista, quien apuntó directamente contra uno de los líderes de su espacio. “El jefe de tu espacio utilizó el Banco Central para ajustar al pueblo, ¿eso decís?”, le consultaron, y Tetaz se detuvo para aclarar: "No es el jefe de mi espacio, yo soy radical, esa es otra confusión que se tiene". Además, confirmó que lo que estaba denunciando eran "datos de la realidad".

El joven le marcó que Macri es el jefe del frente electoral, pero Tetaz también cuestionó eso: “No es el jefe del frente electoral, tampoco. Es el jefe del Pro y está discutido”.

Después de sus contundentes declaraciones, el economista reconoció que él votó a Juntos por el Cambio en las presidenciales de 2015 y que, en ese entonces, Macri era el lider. "Ese ciclo se terminó en 2019 y se abrió otro. Hay una disputa de poder adentro del PRO".

"Yo sería un irrespetuoso si me metiera en la interna del PRO. Yo soy de otro de los partidos de la coalición que es la UCR entonces no me meto", agregó Tetaz y consideró que es clara la disputa por el poder frente a las elecciones.

En este sentido, el candidato a Diputado en Buenos Aires reconoció su cercanía al pensamiento de Patricia Bullrich y lamentó que no haya integrado las listas de las elecciones legislativas. "Lo lamento profundamente porque cada vez que Patricia dice algo yo siento que pienso lo mismo entonces yo pienso que tendría que haber estado en las listas, pero bueno", afirmó.