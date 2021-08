María Eugenia Vidal pasó un momento incómodo en TN y debió dar explicaciones: "¿Te animás?"

María Eugenia Vidal protagonizó un incómodo momento en la pantalla de TN luego de que le preguntaran sobre algunas de sus frases más insólitas como política.

María Eugenia Vidal volvió a aparecer en la escena de la política del macrismo. Tras la pésima gestión que realizó como gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y luego de que su imagen cayó en las encuestas, en Juntos por el Cambio decidieron que de cara a las elecciones 2021 compita en la Ciudad de Buenos Aires para rescatar su carrera. Anoche, en su visita al programa de Nicolás Wiñazki, debió dar explicaciones acerca de algunos dichos y momentos escandalosos que protagonizó en su carrera.

El papelón que pasó en TN fue inevitable. La candidata a diputada en la Capital Federal, quien reapareció en los medios hegemónicos un año y medio de después de la dura derrota con Axel Kicillof en Provincia, mantuvo un ida y vuelta con Wiñazki, que le consultó si podía responder algunas preguntas sobre momentos polémicos que transitó en su carrera: "¿Se anima a enfrentarse a sí misma?".

En una serie de videos que pasó la producción, Vidal se vio a sí misma en el Rotary Club de Buenos Aires, cuando la entonces gobernadora bonaerense ofreció un testimonio vergonzoso a fines de mayo de 2018: "Todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en Argentina, llega a la universidad". Minutos después, debió ver aquel día de noviembre de 2019 en el que expresó un comentario muy contradictorio: "No quisiera los próximos dos o cuatro años vivir de la política, quiero volver a trabajar".

María Eugenia Vidal, en TN.

María Eugenia Vidal hizo la misma propuesta de campaña en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires

Por otra parte, la producción también hizo la comparativa de las dos propuestas de campaña que Vidal siguió tanto en Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires. En un video reciente, y pensando en las elecciones 2021, indicó: "Me acabo de comprar pochoclos y garrapiñadas donde creo que mi abuela me compraba. Es un señor de 44 años que está acá en el puesto. La verdad que estoy muy, muy feliz de volver a mi barrio". Por otra parte, en un momento que protagonizó en 2017 cuando era gobernadora bonaerense, manifestó palabras sumamente similares: "Ay no saben lo lindo que fue venir a mi barrio, a la carnicería donde compraba y a la verdulería de cuando era chica a ver a la vecina de mi cuadra".

La respuesta incómoda de Vidal luego de que tuviera que dar explicaciones en TN

María Eugenia Vidal observó atentamente los videos y luego de un silencio, le preguntó de manera tajante a Nicolás Wiñazki: "¿Por dónde empezamos?". El conductor la observó y le respondió: "Por donde quiera". Inmediatamente después, la candidata a diputada en la Capital Federal desvió el asunto en cuestión y manifestó: "Está bueno lo de los pobres y la universidad. Está bueno contestar cada una de estas cosas con hechos: boleto estudiantil para 700.000 universitarios en la Provincia. Cuarenta años tardaron. Llegamos nosotros y lo hicimos".

"Expliqué mil veces lo que dije en esa conferencia. Lo que dije tuvo que ver con un hecho puntual que me pasó (NdeR: no lo aclaró), pero sobre todo con el hecho de que no terminás la secundaria o no tenés las oportunidades educativas en primaria o secundaria, difícilmente llegues a la universidad. No es una cuestión de capacidades sino de oportunidades. Eso es responsabilidad del Estado", agregó.

Acerca del doble discurso en el que se mostró feliz de "volver a su barrio" para hacer campaña política, Vidal se excusó: "En relación a volver a mi barrio... yo tuve dos barrios en mi vida y que quiero mucho: en el que nací, que es Flores y donde estuve hace días atrás e hice la primaria, secundaria, donde vive mi familia paterna, mis tíos, abuela... sigue siendo mi barrio. Y Morón, el barrio en el que viví cuando me casé, tuve mis tres hijos. Viví ahí 20 años de mi vida como tantos otros porteños o bonaerenses que nacieron de un lado u otro de la General Paz, a veces nos toca vivir una parte de nuestra vida de un lado y del otro, pero creo que la General Paz no es una división"