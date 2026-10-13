Malvinas: ex funcionario de Milei pidió que la Armada detenga un barco chileno

Un ex funcionario del Gobierno Nacional muy cercano a la senadora Patricia Bullrich pidió este martes que las Fuerzas Armadas intervengan sobre un buque de Chile si lleva insumos para "las petrolíferas que operan ilegalmente" en las Islas Malvinas. Se trata de un barco que partirá desde Punta Arenas al archipiélago y que su paso por el Estrecho de Magallanes ya fue calificado como un "evento crítico" por autoridades chilenas, según el medio BioBio.

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"Si porta verduras y frutas o alimentos procesados, no hay problemas. Nosotros respetamos los intereses de los habitantes isleños -la minoría nativa y los inmigrantes, la mayoría transitoria. Pero si transporta un insumo -el que sea- destinado a las petrolíferas que operan ilegalmente, debe ser requisado por nuestra fuerza naval", escribió en su cuenta de X del exfuncionario Alberto Asseff.

Si bien no hay información oficial sobre cuándo partirá, el barco Danstar, de la compañía chilena Easter Island Naviera, inaugurará una nueva ruta comercial que saldrá desde el sur de Chile y atravesará el Estrecho de Magallanes hasta las Malvinas.

La advertencia de Asseff se centra en si Chile proporcionará o no recursos para que pueda avanzar el proyecto Sea Lion, con el que el Reino Unido pretende extraer barriles de petróleo a partir de 2028.

Según reveló este jueves el medio BioBioChile, fuentes advirtieron sobre la posibilidad de un "evento crítico" vinculado con la salida del primer buque chileno hacia las islas. De acuerdo con estimaciones difundidas por autoridades de Punta Arenas, el mercado del archipiélago podría generar para las empresas de la región un volumen de negocios superior a los US$20 millones anuales.

Empresarios y autoridades de la región chilena de Magallanes buscan restablecer un vínculo comercial que tuvo relevancia histórica y posicionar a la ciudad de Chile como una suerte de "supermercado" de las Islas Malvinas.

La soberanía de Magallanes

En paralelo, en Chile persisten los cuestionamientos al jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde, por haber dicho que Argentina tiene la necesidad de "hacer presencia" en la región de Magallanes, territorio bajo soberanía chilena en el marco del Tratado de Paz y Amistad firmado en 1984.

"Y lo otro que tenemos muy importante es Magallanes, el sur, el mar de Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico, y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas", afirmó Valverde en diálogo con La Fábrica del Podcast.

El conflicto con Reino Unido

Esta iniciativa se conoce en medio de los cruces constantes entre Argentina y el Reino Unido por las sanciones que impulsó la gestión de Javier Milei desde principios de septiembre, cuando emitió una cadena nacional y dio a conocer su giro en la causa Malvinas.

Hace apenas horas, la Casa Rosada presentó formalmente un tribunal internacional para impedir la explotación de hidrocarburos en Malvinas. Como respuesta, el Gobierno británico anunció que las compañías que inviertan en las Islas "estarán protegidas" y pidió a Interpol que rechace las alertas rojas emitidas contra empresarios que participen de Sea Lion.