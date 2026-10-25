Lula volvió a mostrar una remera de "las Malvinas son argentinas"

En el marco del cierre de campaña de la segunda vuelta por la primera magistratura de Brasil, al presidente Luiz Inácio Lula Da Silva volvió a mostrar una remera con la leyenda "las Malvinas son Argentinas".

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La imagen se difundió en la publicación del ex capitán de la selección Argentina Juan Pablo Sorín en Instagram, en la que incluyó el video de un acto de campaña de Lula. Allí se ve se ve al líder del Partido de los Trabajadores (PT) mostrando una remera con la leyenda "las Malvinas son argentinas", que replica el mensaje de la Selección tras el partido de semifinales contra Inglaterra en el Mundial de Estados Unidos.

No es la primera vez que el líder brasileño hace esto, ya que en un acto de cierre de campaña de la primera vuelta, también exhibió el mismo mensaje en una remera color negra.

Este respaldo a la reivindicación de la soberanía de Argentina sobre el territorio usurpado por Gran Bretaña, diferenció al presidente de Brasil de su par vecino, Javier Milei, que definió a la bandera de los jugadores de Argentina como "patrioterismo barato".

Lula cerró hoy su campaña con una multitudinaria caravana en la avenida Paulista. El domingo definirá la segunda vuelta, en la que se enfrentará al senador federal Flavio Bolsonaro por el Partido Liberal, en unas elecciones que muestran una alta polarización en el gigante sudamericano.

En el último debate presidencial, los dos aspirantes a la presidencia cerraron el primer bloque con chicanas, críticas y preguntas sobre políticas públicas. Lula incluso comparó al programa de gobierno de Flávio con el de Milei, al asegurar que “el tijerazo” que propone “es igual a la motosierra” del mandatario argentino.