El periodista híper oficialista Luis Majul abordó en la pantalla de LN+ las repercusiones generadas alrededor del operativo de seguridad montado durante la visita del presidente Javier Milei al colegio ORT, donde brindó un discurso. Durante su editorial, el conductor se refirió a las versiones que circularon en la televisión sobre el despliegue de custodia y las supuestas directivas en torno a la imagen del jefe de Estado.

En su análisis, Majul hizo foco en las discusiones que se dieron al aire en otros canales de noticias respecto de las precauciones tomadas alrededor del mandatario nacional y la presunta indicación de evitar registrar ciertas secuencias de su traslado en público.

Majul explicó que el eje de su comentario surgió a partir de la controversia por los dispositivos de custodia: "¿Viste que hubo un ruido con el tema de los francotiradores que estaban cuidando al presidente? El título del comentario de hoy, efectivamente, es francotiradores", expresó el conductor.

En esa línea, el periodista afín a Milei remarcó que la composición gráfica presentada en el estudio con la frase sobre estar en la mira tenía un sentido estrictamente figurado: "El presidente Milei, simbólico, por supuesto. Simbólico, simbólico, ¿eh? No queremos generar caos", enfatizó al aire para evitar interpretaciones erróneas sobre la seguridad del mandatario.

La versión sobre la supuesta orden para no filmar al Presidente

El conductor de LN+ relató que, mientras el jefe de Estado encabezaba la actividad escolar, distintas coberturas periodísticas debatían si el despliegue resultaba desmedido. "Esta mañana, Milei brindó un discurso en el colegio ORT. Al mismo tiempo, en uno de los canales de noticias discutían sobre las medidas de seguridad tomadas ante la presencia de Milei en esa visita", señaló.

Majul puso en duda las afirmaciones que sostenían la existencia de una restricción para registrar los movimientos del mandatario: "Los periodistas decían en esta cobertura, yo la vi, que había una especie de orden de arriba para no mostrar a Milei caminando. Te lo estaban contando".

La desmentida al aire con las imágenes de la salida escolar

Frente a esas versiones, Majul exhibió el material audiovisual registrado durante la desconcentración del acto para contrastar lo que se había dicho en otros medios. "¿No va a aparecer Milei caminando? Pero se lo podía ver caminando. Se lo pudo ver, lo habrás visto vos, están los documentos, saliendo del colegio, subiéndose a un auto", sostuvo mientras mostraba la secuencia en pantalla.

Para concluir, el conductor remarcó que el mandatario caminó en las inmediaciones del establecimiento y tuvo contacto con los alumnos: "Saludando a los chicos que le gritaban: 'Vamos, Milei'. Se escuchó. Se vio eso. Ahí está, ¿ves que está caminando?", finalizó al mostrar el registro del Presidente saludando a los estudiantes.