La Libertad Avanza (LLA) tuvo que aceptar cambios en el proyecto de "soberanía nacional" para obtener dictamen de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados. Los pedidos de modificaciones fueron promovidos por los bloques aliados, pero, desde el peronismo, sugirieron que Estados Unidos presionó para que la redacción del texto no comprometa los intereses de las empresas norteamericanas que explotan los recursos de las Islas Malvinas.

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El oficialismo informó que el dictamen de mayoría consiguió 60 firmas sobre 104 presentes. El oficialismo diputado nacional de LLA Damián Arabia informó sobre los cambios que hizo el oficialismo al texto original. Entre estos, se indicó que se se mantiene "el régimen de sanciones para quienes exploten nuestros recursos sin autorización extranjera, pero introduciendo garantían pertinentes, fundamentalmente para quienes desconocieran el destino ilícito de sus servicios".

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"Hemos exceptuado participaciones accionarias minoritarias, que, en la lógica del mercado accionario, estas participaciones minoritariamente, no pueden saber el destino final de sus ingresos", explicó Arabia, en referencia al artículo que beneficia a las empresas estadounidenses.

En cuanto al artículo 111, el diputado bullrichista señaló que se procedió a una redacción que está "directamente destinado a campaña de injerencia extranjeras, clandestinas de engaño o ilicitud" y que "excluye expresamente el periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática legítima y la expresión pública atribuida de expresiones extranjeras".

Por otra parte, también se incluyó en el Consejo de Seguridad al Ministerio de Seguridad y se ratificó el reconocimiento a las competencias de las provincias respecto a su territorio y sus recursos, entre otros.

Santiago Caputo y Christopher Landau, la semana pasada

Antes que Arabia leyera los cambios, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino afirmó que se estaba "dictaminando sin conocer el dictamen del oficialismo" y que se "han modificado el proyecto, siguiendo las órden del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau". En efecto, el funcionario de la administración de Donald Trump mantuvo la semana pasada reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el asesor presidencial Santiago Caputo, señalado como el ideólogo del proyecto.

"(Landau) exigió restringir el título del proyecto de ley que tiene que ver con las sanciones a los fondos de inversión y accionistas ligados a las empresas que se están robando los recursos y petróleo de nuestras Malvinas", denunció el diputado, que repudió que "es un escándalo que Landau y (el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter) Lamelas, que se reunió con Karina (Milei, secretaria General de la Presicencia), sepan más que los diputados"

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