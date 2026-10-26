LLA quiere dictaminado el presupuesto 2027 y la ley de "soberanía", antes de la llegada del Papa

En la última semana de actividad del Congreso antes de que la agenda se paralice por la llegada del Papa León XIV a la Argentina, La Libertad Avanza (LLA) buscará esta semana darle dictamen al presupuesto 2027 y el proyecto de "soberanía nacional" en las comisiones de Diputados. De todos modos, el oficialismo tendrá que dar certezas: en el cálculo de gastos y recursos, que cumplirá con el financiamiento a discapacidad, y el texto de la circunstancial "malvinización" de Javier Milei, si habrá cambios solicitados por los aliados. Por otra parte, en el Senado se prepara una nueva sesión, en la que el mileísmo espera darle media sanción a la reforma de la ley de Salud Mental y aprobación definitiva al Tratado de Patentes.

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¿Llegará el oficialismo a emitir dictamen para el Presupuesto 2027?

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La Comisión de Presupuesto y Hacienda tiene previstos dos plenarios de comisiones para la continuidad del debate del presupuesto 2027: el martes a las 11 y el miércoles a las 14. La intención de LLA es dictaminar en esta última fecha.

Fuentes de bloques aliados y del peronismo señalaron a El Destape que creen que LLA tiene los números para dictaminar el cálculo de gastos y recursos para el ejercicio entrante. En los bloques aliados había dos preocupaciones: el financiamiento universitario, que está estipulado por ley, pero que el gobierno de Milei se niega a cumplir, y las partidas de discapacidad.

La semana pasada, Diputados le dio media sanción al proyecto de emergencia en discapacidad, basado en un dictamen presentado por el oficialismo. La iniciativa obtuvo un amplio acompañamiento de 237 votos.

Este inusual consenso —por lo menos en la era Milei— fue producto de varias gestiones entre bloques aliados, oficialista y de la oposición dura. Para esto, LLA tuvo que ceder, primero, ratificando lo estipulado en la emergencia (aunque omitiendo este término) y luego, aceptando cambios en la redacción del texto. El jefe de la bancada de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, fue señalado como uno de los artífices de las negociaciones.

"Estuvieron abiertos, me parece que no quisieron quilombo con eso", especuló un diputado enfrentado a la Casa Rosada sobre el temperamento del oficialismo ante un tema sensible como la discapacidad el miércoles. No solo hubo conversaciones entre los Diputados y movilizaciones afuera del Congreso, sino reuniones con colectivos y otros actores. Por caso, en la noche hubo un encuentro entre legisladores con la Pastoral Social.

Participantes de ese cónclave ratificaron a este medio la versión de que al diputado de LLA Nicolás Mayoraz se le ocurrió decir en frente de los curas que los que habían votado la emergencia el año anterior eran unos "kukas golpistas". Esto hizo enfurecer a su par del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago, que se le vino al humo al santafesino. El exjefe de bloque oficialista había votado a favor en 2025. "Estos (por el oficialismo) siempre le dan una vuelta más y se pasan de rosca", se quejó la fuente.

Fuentes parlamentarias señalaron a este medio que "lo de discapacidad está ok" en el presupuesto 2027. En los pasillos de la Cámara baja, el miércoles de la sesión, voces opositoras alertaban ante la posibilidad de que los entendimientos en materias de discapacidad fuesen borrados de un plumazo en el cálculo de gastos e ingresos del año entrante.

"Hay que ver qué pasa cuando se vaya el avión del Papa", deslizó un diputado de la oposición dura, que recordó que la visita de León XIV a Argentina tendrá como primera escala el Cottolengo, en el municipio bonaerense de Almirante Brown.

"Malvinización", freno a la desinformación y el BCRA: la apretada agenda en Diputados

Las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados retomarán el martes a las 12 el debate por el proyecto de "soberanía nacional". Fuentes parlamentarias sostuvieron que el oficialismo tiene el número para dictaminar, aunque aceptarán cambios.

Este sábado, el vocero presidencial, Adrián Ravier, informó a través de su cuenta de X que se realizó una reunión entre diputados nacionales y la secretaria General de la Presidencia, María Irbazabal Murphy, "donde recibimos aportes del PRO, del MID e incluso del PJ".

Fuentes parlamentarias confirmaron que la reunión fue el viernes a la mañana, pero no pudieron precisar cuáles fueron los aportes del peronismo. Según pudo recabar este medio con otras voces, se hicieron presentes el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la diputada de LLA Silvana Giudice.

Desde el PRO habían afirmado a este medio haber tenido luz verde del oficialismo para ingresar los cambios que propusieron para el proyecto. Desde el MID acotaron que LLA habilitó el pedido hecho por el diputado Eduardo Falcone, que exigía el pedido de autorización del Congreso en caso de actos bélicos.

En diálogo con El Destape, Falcone también aclaró que pedirán que se baje el artículo 111 del proyecto "como condición para acompañar". Este punto, que también había sido objetado por la Unión Cívica Radical, que propone modificar el artículo 225 bis del Código Penal, que establece cinco años de prisión para el que "procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva" o "promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes", ya sea por motu proprio o por "financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero".

Sin embargo, la semana pasada, entre los aliados y la oposición dura, circulaba un manto de duda. Primero, por si, efectivamente, los socios de la Casa Rosada aceptarán los cambios y, segundo, sobre el reconocimiento del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, de que están alertas al impacto del proyecto en las empresas norteamericanas que operan en las Islas Malvinas.

El proyecto, surgido de una espasmódica malvinización del Presidente y coincidente con un berrinche de su admirado Donald Trump hacia Reino Unido, propone elevar las sanciones a la explotación de recursos en las Islas Malvinas sin la autorización del Estado argentino y la creación de un Consejo de Seguridad, que fue cuestionado por la oposición dura y aliados.

Por otra parte, hará su estreno en la Cámara baja, el proyecto de reforma de la carta Orgánica del BCRA, que viene con media sanción del Senado. Se debatirá el miércoles a las 10 en las comisiones de Hacienda y Presupuesto y Finanzas.

El proyecto que Milei había considerado necesario anunciar por cadena nacional propone que el BCRA limite su accionar a conservar "el valor de la moneda". Si bien en el texto enviado por la Casa Rosada el titular de la entidad financiera sólo podía ser removido por dos tercios de ambas Cámaras, el Senado lo modificó y solo la Cámara alta podrá hacerlo con la mayoría absoluta.

Por último, ante toda esta agenda, que ocupará lo que queda del año ordinario —y, seguramente, extraordinario— de Diputados, no se vislumbran chances de que vuelva al recinto el proyecto sobre endeudamiento familiar, según confirmaron fuentes parlamentarias.

El propio oficialismo pidió la vuelta a comisiones en la sesión del miércoles del proyecto de endeudamiento familiar, una versión diluida de la iniciativa presentada por la oposición dura. Los señalados por esto fueron los cordobeses de Provincias Unidas, que se abstuvieron en la votación. Horas antes se habían expresado del mismo modo en la media sanción de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: si los cinco hubiesen votado en contra, el proyecto se caía.

Fuentes que pueden hablar en nombre de los cordobeses de Provincias Unidas explicaron que la diputada Alejandra Torres había presentado un proyecto propio de endeudamiento, que no tuvo eco en las comisiones. A raíz de esto, fueron con el dictamen de la oposición dura. Sin embargo, el texto a considerar era el del oficialismo. "En definitiva, no propone nada", se quejaron. Una vez más, el bloque se expresó de manera dividida. "No se entendió lo que hicieron", se sinceraron desde el entorno de otro integrante de la bancada.

Reforma de Salud Mental y Ley de Patentes: el temario del Senado

La intención del oficialismo en el Senado es realizar una sesión el jueves 29, en la que se debatirían el proyecto de reforma de la ley de Salud Mental en el Senado, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su reglamento, y los proyectos de Mercado de Carbono y pliegos judiciales pendientes. También se le tomará juramento a la senadora de LLA Claudia Cecilia López, que reemplazará al fallecido Juan Carlos Pagotto.

El bloque Convicción Federal vino al auxilio de LLA y aportó, a través de un dictamen de minoría, las firmas que el oficialismo necesitaba para llevar el proyecto al recinto. La reforma de la ley de Salud Mental propone modificaciones en los procesos de internación, cambios en el concepto de "riesgo cierto e inminente para sí o para terceros" y una mayor centralidad de la figura del psiquiatra dentro de los equipos interdisciplinarios, entre otros aspectos que buscan revisar criterios establecidos a partir de la situación actual, entre otros puntos.

En abril, en el marco del Congreso Provincial de Salud de la provincia de Buenos Aires (CoSaPro), 18 provincias expresaron su rechazo a las modificaciones a la ley de Salud Mental.

La batalla por las PASO: el acuerdo de los gobernadores, la jugada de Santilli y el ultimátum de Bullrich

El jueves de la semana pasada, en la Casa de La Pampa en la Ciudad de Buenos Aires, se reunieron referentes políticos y parlamentarios del peronismo para unificar criterios sobre, entre otros temas, la reforma electoral.

Al igual que los hermanos Javier y Karina Milei creen que la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), eje principal del proyecto, le quitaría al peronismo la posibilidad de unirse, los caciques de las principales fuerzas opositoras ratificaron la defensa de la herramienta implementada en el gobierno de Cristina Kirchner.

"Creemos que hay que sostener las PASO como herramienta siendo conscientes que cualquier intento de eliminación o suspensión puede transformarse en una trampa para la sociedad", comentaron desde las inmediaciones de uno de los dirigentes presentes.

Del lado del oficialismo, la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, le puso un deadline a Milei. "El esfuerzo tiene que ser lo antes posible y como máximo hasta el 31 de diciembre", afirmó a ex ministra de seguridad en una entrevista con Infobae.

"Lo está llevando (Diego) Santilli", afirmaron desde el entorno de Bullrich ante la consulta de El Destape sobre la reforma electoral. Las negociaciones sobre la reforma electoral con los gobernadores las lidera, en nombre del Ejecutivo, el jefe de Gabinete. Según reportó este medio, el oficialismo podría patear las conversaciones a diciembre.

Guiños en redes, distancia y frialdad: los gestos de autonomía de Patricia Bullrich frente a Milei

Como cada semana, la jefa de la bancada le subió un grado a su autonomía. El viernes publicó un video a través de sus redes en el que aparece de fondo la canción “Es un secreto”, del grupo Plan B. ¿Cómo caen en la bancada de LLA estos movimientos? Desde el entorno de un senador oficialista respondieron con otra canción: "Silencio, solo silencio".

Más sugerente fue el texto que acompañó publicación: "Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina". El viernes a la noche, acompañó a Milei a su discurso en la Fundación El Faro en Córdoba. Cuando el Presidente dijo que "los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta", en referencia a los periodistas que informaron sobre la estafa $Libra, de la que el juez Mariano Martínez de Giorgi lo sobreseyó ese mismo día, Bullrich, a diferencia de los otros miembros del staff oficialista presentes en el evento, no aplaudió.