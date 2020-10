La jueza federal María Servini desestimó la denuncia presentada por Waldo Wolff contra los periodistas de El Destape Roberto Navarro, Ari Lijalad y Franco Mizrahi por inexistencia de delito tras la filtración del contenido de un libro administrativo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) incorporado como prueba en la causa por espionaje ilegal por parte del macrismo. En Twitter se hizo tendencia #RenunciaWolff para reclamar la renuncia del diputado macrista.

Recordemos que esta determinación se tomó luego del dictamen del fiscal Eduardo Taiano, con quien la jueza compartía argumentos para que la denuncia no prospere. Ambos determinaron que no hay elementos mínimos que permitan iniciar una investigación penal con respecto al tema y que la labor periodística cuestionada "no era pasible de criminalización".

Ante esto y teniendo en cuenta que Waldo Wolff, diputado de la Nación por Juntos por el Cambio, sigue presidiendo la Comisión de Libertad de Expresión, el hashtag #RenunciaWolff fue tendencia en Twitter Argentina, durante este viernes 30 de octubre. El pedido fue total y mucha gente se sumó a la movida tras las falsas acusaciones del legislador.

"El papel del payaso mediático que dice estupideces solo porque destila odio ya lo tienen a Luis Brandoni, Alfredo Casero y Juan Acosta", escribió Caído del Catre. Otro usuario, citando la información sobre la desestimación de la jueza Servini, escribió: "Se empieza a acomodar el viernes, #RenunciaWolff". Mientras que uno sumó: "Si tuviera un poco de dignidad, ya debería haber renunciado a la presidencia de la comisión de libertad de expresión por esa maniobra de censura con denuncias absurdas a periodistas independientes".

No es la primera vez que, en redes sociales, utilizan el hashtag para pedir por la renuncia de Wolff. En su momento, tras la fuerte persecución mediática a los tres periodistas de este medio anteriormente mencionados, también destacaron la importancia que deje su puesto por atentar contra la libertad de expresión e intentar censurar para tapar información referida a la gestión anterior.

