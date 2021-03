Néstor "Yuyo" García, el papá de Micaela la joven asesinada en 2017, respaldó las declaraciones del ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, de la importancia que se lleve a cabo un cambio en la Justicia que vaya hacia un Poder Judicial con perspectiva de género y equitativo.

A través de sus redes sociales, el hombre citó la frase del funcionario que decía: "El Poder Judicial tiene que escuchar. O se transforman o se van de un poder que busca igualdad y justicia". Respaldó el reclamo del dirigente político al asegurar que "esas palabras aparecen como un haz de luz frente a la tristeza, la desesperanza y la impotencia que da cada nuevo femicidio". "Recordamos que detrás de una denuncia o expediente cajoneado en un juzgado, ha estado la vida de una nuestras hijas", subrayó.

Recordó el femicidio de su hija Micaela, quien fue asesinada en 2017 por Sebastián Wagner: "Siempre contamos los detalles del femicidio de Micaela, no porque queramos recordarla así, sino porque consideramos pedagógico explicar cómo el sistema de justicia fue factor clave para que Sebastián Warner, con libertad condicional a pesar de su condena por dos violaciones y los informes psicológicos que desaconsejaban este beneficio, secuestrara, violara, matara y desapareciera a Mica".

Ayer, el Ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro, expresó: "El Poder Judicial tiene que escuchar. O se... Publicado por Yuyo García en Miércoles, 3 de marzo de 2021

"Mica nos enseñó que seremos recordadas y recordados por la forma en la que elegimos vivir y no por la manera en la que nos pueden arrebatar la vida. Y nos legó una lucha enorme, que a veces apenas entendemos, pero que nos ha comprometido hasta los huesos", enfatizó.

Asimismo, destacó la sanción de la Ley Micaela al subrayar que "refiere a la obligatoriedad en la capacitación en perspectiva de género para los agentes de los 3 poderes del Estado en todas sus jerarquías" y criticó: "¿Está la justicia federal y las provinciales capacitándose? ¿Se está citando a los agentes judiciales a capacitarse? ¿Se está sancionando a las personas que se niegan a capacitar? ¿Se sancionarán a aquellas personas de la Justicia o del Estado que no proceden acorde a la perspectiva de género y que, por ello, no evitan femicidios y otros delitos graves?".

Advirtió, además, "la Suprema Corte de Justicia se negó a ser capacitada esgrimiendo que se autocapacitaría" y replicó: "¿Qué clase de poder es aquel que en democracia no dialoga con ningún mecanismo democrático?"

"Algunos medios de comunicación insisten que modificar en lo más mínimo al poder judicial (que ha demostrado ser indiferente frente al riesgo de vida de las mujeres violentadas) es atacar su independencia y tiene un sentido político partidario. Déjenme decirle que el poder judicial no fue independiente cuando en vez de juzgar el mal desempeño del juez co-responsable del femicidio de Mica, lo protegió. El Poder Judicial tiene intereses corporativos que no son ni los del pueblo, ni el reclamo de justicia de las familias", cuestionó.

Acto seguido, concluyó: "Mica me ha enseñado que el amor vence al odio y que hay que tener coraje para defender la verdad. Trato de seguir sus pasos, alentar a otras personas en ello, ser crítico cuando veo que la dirigencia no se hace carne de esta necesidad urgente y, también, reconocer cuando aparece el valor para encarnar una transformación que no puede esperar más".