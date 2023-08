Sin el quórum confirmado, peligra la sesión para modificar la ley de alquileres

La Libertad Avanza amenazó con no dar quórum en la sesión especial de este miércoles. Javier Milei, Carolina Píparo y Victoria Villarruel solo bajarán al recinto si se trata el proyecto de derogación de la ley.

La Cámara de Diputados tiene prevista una sesión especial para tratar la ley de alquileres este miércoles, aunque todavía no está confirmado que la oposición vaya a conseguir el quórum. A pesar de que el bloque de La Libertad Avanza (LLA), integrado por Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo, firmó la solicitada para obtener el dictamen, amenaza con no dar los números necesarios para sesionar.

De tratarse alguno de los proyectos que no implican la derogación de la actual ley, sancionada en 2019 y promulgada en 2020, Milei, Villarruel y Píparo no se sentarían y Juntos por el Cambio (JxC) no conseguiría el quórum de 129 diputados para tratar los proyectos de modificación. Además, si JxC igualmente consiguiera el quórum para cambiar la actual legislación, LLA votaría en contra.

Hay dos proyectos que proponen la modificación de la actual ley de alquileres: uno del oficialismo, que tiene dictamen de mayoría y que plantea, entre otras cosas, beneficios impositivos para los propietarios monotributistas; y otro de JxC, que tiene dictamen de minoría y busca reducir de tres a dos los años de contrato y que los aumentos no sean anuales, sino que el plazo de actualización sea resuelto entre los inquilinos y los propietarios.

Desde el bloque del Frente de Todos (FdT), indicaron a El Destape que sus legisladores no darán quórum para la sesión especial. Si finalmente estuviera presente la cantidad de diputados necesaria para el tratamiento de los proyectos, bajarán y debatirán, defendiendo el dictamen de mayoría del 22 de junio del año pasado. Si efectivamente hay quórum, la oposición rechazará el dictamen de mayoría promovido por el oficialismo.

Juntos por el Cambio, por ahora, confía en que conseguirá el quórum de 129 diputados e incluso que lo superará. A esta hora, el interbloque opositor cree que habrá 131 presentes, pero con un detalle: en sus cálculos, los diputados de LLA se sentarían en el recinto.

Para conseguir el quórum, JxC aportaría 115 diputados, mientras que otros 12 estarían sentados por el Interbloque Federal (8), Juntos Somos Río Negro (2) y el Somos Energía para Renovar (2). Eso daría un total de 127 legisladores, dos menos que los necesarios; también podrían sumar al diputado del Frente de la Concordia Misionero, Carlos Fernández. Con Milei, Villarruel y Píparo, escenario ideal para la coalición opositora, llegarían a 131.

Fuerte crítica de Luis Juez a los diputados de su propia coalición que sancionaron la ley

El senador y ex candidato a gobernador de Córdoba, Luis Juez, cuestionó a los diputados que impulsaron la ley de alquileres en 2019, entre los que aparecen como protagonista el entonces diputado nacional Daniel Lipovetzky, de su propia coalición, JxC. "No tiene absolutamente nada que hacer el Estado. Esa ley la discutieron un puñado de vanidosos que soñaban con tener el nombre propio en una ley, como pasa mucho en el parlamento. Un montón de tipos que sueñan con pasar a la inmortalidad con su nombre propio en determinada ley y la verdad que el Estado no tiene absolutamente nada que hacer en la relación de particulares. Garantizar que los cumplimientos de los contratos sean una ley, nada más", señaló Juez el pasado lunes en diálogo con Radio Rivadavia.

El dirigente cordobés describió a la ley como una "pelotudez absoluta y una imbecilidad", a la vez que agregó: "Le ha jodido la vida a los inquilinos, le ha jodido la vida a los propietarios, ha convertido el negocio inmobiliario en una quimera, un negocio de un puñado de vivos que ojalá el miércoles, y sin ninguna discusión ideológica, los diputados puedan darle media sanción para que nosotros en el Senado, cuando Cristina (Kirchner) entienda que no solo son sus problemas los problemas de la Argentina, podamos modificar esa ley de alquileres".