Rosca de verano: oficialismo y oposición negocian tres leyes claves para Kicillof

Las autoridades de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense postergaron una reunión que se iba a hacer este martes con la oposición para retomar el diálogo tras las sesiones fallidas de fin año. A pedido del gobernador, Axel Kicillof, se postergaron las conversaciones que tienen como objetivo llegar a un acuerdo por tres temas: Presupuesto 2025, Fiscal Impositiva y un pedido de endeudamiento.

La semana pasada, el Ejecutivo provincial prorrogó la Ley de Leyes de 2023 y la Fiscal Impositiva del año pasado. A través del decreto 3681/2024, Axel Kicillof dispuso que “a partir del miércoles 1 de enero del corriente” rigen el “Presupuesto General de la Administración Provincial para el Ejercicio 2023, sus normas modificatorias y complementarias” y la “Impositiva para el Ejercicio Fiscal 2024”. La prórroga responde a una definición política y a una de necesidad administrativa de tener las herramientas necesarias para continuar con la gestión.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Días atrás el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo que “no tenemos tiempo para esperar a las negociaciones, nosotros vamos a seguir”. “Vamos a seguir trabajando independientemente de las discusiones que se tengan. Además no sabemos con qué martes 13 no van a salir ahora”,destacó. Como si fuera poco, desde Casa de Gobierno manifestaron “no tener conocimiento” de las reuniones del poder legislativo.

La respuesta desde la oposición no tardó en llegar. El presidente del bloque UCR - Cambio Federal, Diego Garciarena, puso en duda la “legalidad” de la prórroga de la Fiscal Impositiva. A través de sus redes sociales dijo que “el artículo 2 del Decreto 3681/2024 es de dudosa legalidad. A nuestro criterio no puede el Poder Ejecutivo prorrogar la ley fiscal porque se trata de una facultad propia del Poder Legislativo (arts 45 y 103 inc 1 CPBA). Legalidad y anualidad son dos principios que rigen las normas tributarias”.

“´No hay impuestos sin ley’ es una máxima que viene desde la revolución francesa. No puede el Ejecutivo emitir normas en materia tributaria en ningún caso. No puede el Poder Ejecutivo prorrogar la Ley Fiscal”, afirmó.

En diálogo con El Destape, Garciarena confirmó que harán el reclamo por la Fiscal Impositiva en la posible reunión con el oficialismo. También ratificó que “llevaremos todas las modificaciones al presupuesto y a la Fiscal”, y agregó que debe haber “un fondo para los intendentes”. “No vamos a dar un cheque en blanco al Ejecutivo ni facultades delegadas”, remarcó.

Diego Garciarena

En la reunión -sin fecha aún- están invitados a participar los presidentes de los bloques de Unión por la Patria en Diputados y Senado, Facundo Tignanelli y Teresa García respectivamente; los titulares de los bloques de la Cámara baja de la UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena; del PRO Matías Ranzini y de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin. También sus pares del Senado, el radical Agustín Máspoli y el macrista Cristian Gribaudo.

Sobre las sillas del Ejecutivo reina la incertidumbre. Las tres sillas corresponden al ministro de Infraestructura, Gabriel Katapodis; al ministro de Hacienda, Pablo López, y la Secretaria General, Agustina Vila. La vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, también está en duda.

Los cargos en juego

El 27 de diciembre pasado, la sesión en la Cámara de Diputados bonaerense se cayó por falta de acuerdos entre los bloques políticos y así, Kicillof cerró el año sin Presupuesto, Fiscal Impositiva y endeudamiento. Transcurrido este episodio, desde calle 6 acusaron a la oposición de “pedir cargos” que no estaban en discusión a cambio de la aprobación de las proyectos. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo que “el Gobernador se comprometió a nombrar los nuevos cargos por decreto el mismo día”. Sin embargo, las nombres nunca fueron enviados.

Lo cierto es que la oposición reclama, desde bancas en el Consejo General de Educación, el directorio del Banco Provincia, la futura vice procuración - cargo que se crearía - y cargos en tesorería, hasta las 4 vacantes en la Corte Suprema bonaerense. Sobre ello, Bianco dijo que las sillas de la Corte Suprema “no son cargos que tengan que ver con el Presupuesto”. La oposición cree lo contrario. “Es una oportunidad de discutirlo”, dijo Garciarena a este medio. Este punto también se tratará en la reunión del martes.