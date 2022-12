El FdT porteño convocó a otros bloques para iniciar juicio político a D'Alessandro y Mahiques

Ambos funcionarios participaron del presunto chat con "los jueces de Clarín" que viajaron a Lago Escondido. "Vamos a estar en la calle hasta que termine esta mafia en la Argentina", dijo el senador Mariano Recalde.

Por el escándalo del "vuelo del lawfare" en el que participaron "los jueces de Clarín", dirigentes del Frente de Todos (FdT) porteño convocaron a otros bloques políticos de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires para iniciar un juicio político al ministro de Seguridad y Justicia y al fiscal general porteños, Marcelo D' Alessandro y Juan Bautista Mahiques. El primero aseguró que los presuntos chats están "editados" y Horacio Rodríguez Larreta lo respaldó.

"Vamos a acompañar a los legisladores y legisladoras y vamos a estar en la calle hasta que termine esta mafia en la Argentina", sostuvo Recalde en una rueda de prensa realizada esta tarde en el salón Perón del Parlamento local. Fue tras la filtración de presuntos chats con jueces que viajaron a Lago Escondido, en Bariloche. "Denunciamos una vez más a dos delincuentes que forman parte de una mafia que tiene secuestrada a la sociedad argentina", dijo el senador nacional del FdT por la ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde en una conferencia de prensa en la Legislatura porteña, y agregó que acompañará a sus pares de la Legislatura local en el pedido de juicio político.

Luego, Claudia Neira, legisladora porteña del FdT, dijo que "no hay manera de seguir adelante" si "no se genera una respuesta institucional a este escándalo", y agregó que, "conscientes" de no contar con la mayoría necesaria para avanzar con los pedidos de juicio político, plantean la "necesidad de que la Legislatura se comprometa".

El Parlamento de la ciudad de Buenos Aires tiene 60 bancas, de las cuales la coalición oficialista Juntos por el Cambio ocupa 32 y el FdT 19, mientras que el resto se reparten entre La Libertad Avanza, el Frente de Izquierda y Consenso Federal.

En la conferencia también intervino Javier Andrade, vicepresidente del bloque del FdT, quien informó que la última sesión de la Legislatura porteña es el jueves de la próxima semana. "No hay chances de que ignoren la posibilidad de tratar los expedientes que tienen que ver con el juicio político a Juan Bautista Mahiques y Marcelo D'Alessandro. No vamos a cesar nosotros, como bloque, y necesitamos que todas las fuerzas políticas democráticas de nuestra ciudad, mas allá de oficialismo o no, estén a la altura de las circunstancias", dijo el legislador.

Neira y Andrade se refirieron a dos proyectos presentados el lunes último por el FdT para dar inicio a la causa de juicio político a D'Alessandro y Mahiques tras la filtración de presuntos chats entre los funcionarios porteños, jueces y directivos del Grupo Clarín. En los diálogos difundidos hay intercambios de mensajes para diseñar una maniobra de encubrimiento de un viaje a Bariloche donde se alojaron en la propiedades administradas por el empresario extranjero Joe Lewis. D'Alessandro, puntualmente, amenazó en esos mensajes al titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y aseguró que disolvería esa fuerza si llega a ser ministro nacional. Mahiques, por su parte, habló de cómo lograrían la colaboración de una fiscal de Bariloche para no ser incriminados.

"Resulta inadmisible que estos funcionarios sigan en sus cargos luego de haber quedado expuesta su participación directa en un hecho de enorme gravedad institucional en el que incumplieron la Ley de integridad pública de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada por la Legislatura porteña en el año 2020", señalaron los legisladores ayer en un comunicado. Y exigieron que "el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta permita que se inicie el juicio político y que los funcionarios sean juzgados y sometidos a Derecho".

La defensa de D’Alessandro

El ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, respondió este lunes a las versiones de su presunta participación de un viaje al Sur con jueces que Alberto Fernández nombró en cadena nacional. En diálogo con Mitre, dio a entender que su teléfono fue hackeado y que los chats que lo involucran fueron “creados”. “Son capaces de meterse, según ellos, al teléfono del ministro de la Ciudad de Buenos Aires, reconstruir un chat y dejar plasmado cómo se articula todo el poder y el lawfare pero no pueden abrir el teléfono de cuatro personas que intentaron asesinara a la Vicepresidente”, afirmó.

El funcionario añadió que “se va a comprobar que están editados, se va a comprobar que hay cosas que no existieron. Los que me conocen saben que yo no hablo de manera que está ahí”. A su vez, afirmó que “es un método que tienen, de usar servicios, mecanismos ilegales que sólo se vieron en dictadura”.

El funcionario recibió el apoyo político de Horacio Rodríguez Larreta. Vía Twitter, el Jefe de Gobierno porteño aseguró: “Estamos frente a una nueva operación del kirchnerismo que recurre a la manipulación de la información y al espionaje ilegal. Intentan distraer la atención de los temas importantes y generar la sensación de que somos todos lo mismo”. Asimismo, sumó: “Hablé con @MarceDaless y confío en sus palabras. Como hemos hecho siempre, él y todos los funcionarios de la Ciudad están a disposición de la Justicia para lo que ella disponga”.