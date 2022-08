Duro cruce entre Cristina y Bullrich

La Vicepresidenta cuestionó a la dirigente del PRO por un tuit. Y la ex ministra de Seguridad salió a responderle.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cruzó duro a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Se refirió a un tuit de la ex ministra de Mauricio Macri, al que catalogó de "poco inteligente" e "irracional" al hacer relacionar los 12 años de condena que pidió el fiscal Diego Luciani con los 12 años de los gobiernos kirchneristas.

Fue durante una reunión con los bloques del Frente de Todos del Senado y de la Cámara de Diputados de este martes. Allí la ex jefa de Estado arremetió duramente contra dirigentes del PRO por el accionar de la Policía de la Ciudad contra los manifestantes kirchneristas en la movilización del sábado pasado en las cercanías de su domicilio en Recoleta y comparó esos incidentes con la represión de diciembre del 2001.

Le pegó a la presidenta del PRO y recordó CFK que fue parte del grupo Sushi que convenció al (entonces presidente Fernando) De la Rúa de dictar el decreto de necesidad y urgencia que declaró el Estado de sitio que culminó con 39 muertos en todo el país en aquel 19 y 20 de diciembre del 2001.

"Lo impulsó a firmar ese decreto de necesidad y urgencia a De La Rúa para que diera muestra de autoridad y no quedara como un pusilánime", evocó CFK. "Cuando uno ve a los protagonistas de lo que pasó el pasado sábado, ve que se encuentra con los mismos o casi los mismos protagonistas de lo que pasó en el 2001. Lo que vimos el sábado y posteriormente todo el fin de semana. Ese ejercicio, esa disputa de creer que la autoridad es apretar, de aprietes, de locura, de la falsa autoridad como le digo yo. Fue la misma que lo llevó a un presidente en el 2001 a firmar un decreto de estado de sitio", recriminó durante un encuentro a puertas cerradas junto a senadores y diputados nacionales del Frente de Todos.

Siguió la vice: "Escuchar a alguien que tuvo responsabilidades institucionales y que las tiene desde la política, decir: ´no importa los costos que pueda tener el ejercicio de la seguridad´ Que es precisamente la misma persona que integraba el grupo que le hizo firmar al presidente (Fernando) De La Rúa el decreto de estado de sitio que terminó con 40 muertos y un gobierno inconcluso".

Agregó Cristina: "No tenemos gente racional frente a nosotros. Uno puede estar en las antípodas de pensamiento, de la concepción de gobierno, de la ideología, de todo. Lo que no puede, por lo menos a mí me cuesta mucho, es admitir tal grado de irracionalidad y de irresponsabilidad en el ejercicio del gobierno y fundamentalmente de la militancia política", disparó, al tiempo que consideró que la orden de colocar el vallado es "incomprensible desde todo punto de vista".

La ex mandataria además dijo sobre Bullrich: "La presidenta del partido sacó un tweet poco inteligente donde dice: ´12 años de gobierno, 12 años de condena´. Lo escribió y lo firmó. La verdad no sé si era la hora de la tarde y ya estaba medio... a esa hora...", en alusión al consumo de alcohol de la presidenta del PRO que hizo público un hecho en la vía pública y la posterior justificación de Bullrich. de la dirigente macrista con el consumo de alcohol.

Y la titular del PRO, Patricia Bullrich, le respondió a la vicepresidenta a través de Twitter: "Parafraseando a Churchill: 'yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta'".