Cristina Kirchner, sobre la Justicia: "Donde no hay jueces eternos, el sistema funciona"

La vicepresidenta se refirió a la persecución judicial contra ex presidentes de la región y aseguró: "No es bueno para para el pueblo que sean jueces los que deciden sobre las políticas económicas de un país".

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra la justicia en su discurso en La Plata por el Día de la Militancia cuando aseguró que "donde no hay jueces eternos, el sistema funciona" y advirtió que "no es bueno para la democracia ni para el pueblo que sean jueces los que deciden sobre las políticas económicas de un país".

En el multitudinario acto en el estadio Diego Armando Maradona, al recordar la persecución judicial que padecieron los ex presidentes Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil y Rafael Correa en Ecuador, señaló que hubo una "excepción que confirma la regla", que fue el "golpe tradicional" Evo Morales en Bolivia. "Ahí fueron las fuerzas armadas. ¿Qué raro porque las fuerzas armadas le dieron un golpe que fue un escándalo? Porque cuando el gobierno de Evo crea la nueva Constitución del estado plurinacional, modificó el poder judicial y estableció que los jueces tienen que ser electos por el poder popular", señaló la ex mandataria, para luego añadir: "Por eso se confirma la regla porque no hay jueces eternos".

"Aquel partido militar le hizo mucho daño a la Argentina. Siempre condicionar la voluntad popular terminan mal, como terminó el partido militar", señaló, en su discurso que aludió al "acuerdo democrático" de 1983 que "se rompió" con su intento de magnicidio. "No es bueno para la democracia para el pueblo que sean jueces los que deciden sobre las políticas económicas de un país", sentenció.

En ese marco, Fernández de Kirchner afirmó que las decisiones del Poder Judicial influyen en la economía. "Hoy, esta inflación que tenemos, del 6,3, cuando uno mira el desagregado, las telecomunicaciones están en 12 puntos", señaló, para luego agregar: "Esto es porque hay jueces que dijeron que fuera un servicio público no se debe aplicar, no crean sinceramente que esto no influye en la vida cotidiana".

Además, puso como ejemplo el rol de la justicia frente a la violencia de género. "En todo lo que es mujeres que 20 veces van a la justicia y después aparecen muertas y nadie se hace cargo de nada; total, están sentados ahí de por vida como una rémora monárquica en una sociedad democrática", protestó. "Cómo puede haber gente que decide sobre su voluntad, qué tiene esto de democrático y contemporáneo", se preguntó.

"Cristina Presidenta"

Ante una multitud de militantes, la vicepresidenta lanzó un suspicaz mensaje ante el clamor generado y los cánticos que pedían que se presente nuevamente a la candidatura a presidenta en las elecciones de 2023. "Todo en su medida y armoniosamente", deslizó Cristina luego los cánticos que resonaban bajo la consigna "Cristina presidenta".

La exmandataria citó a Juan Domingo Perón para ofrecerle una respuesta a las miles de personas que asistieron al acto por el Día de la Militancia. De esta forma, no confirmó ni descartó que pueda presentarse en los comicios del próximo año y aumenta la expectativa por la decisión que tomará.