Larreta, de cara a las elecciones: "Voy a ser candidato a jefe de Gobierno"

Horacio Rodríguez Larreta confirmó que será candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2027 y aseguró que ya comenzó a recorrer distintos barrios para preparar su regreso a la competencia electoral. En diálogo con El Destape 1070, también habló sobre un posible acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza.

"Voy a ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad el año que viene, por eso estoy caminando la ciudad", afirmó Rodríguez Larreta durante la entrevista. El exmandatario porteño explicó que está recorriendo distintos puntos de la Ciudad y manteniendo encuentros con vecinos y sectores productivos.

Según detalló, entre sus actividades se encuentran las visitas a centros de jubilados, clubes de barrio y pequeñas y medianas empresas. "Mi vocación de participación política está en la Ciudad", sostuvo. De todos modos, aclaró que continúa siguiendo con atención el escenario nacional. "Ahora, desde ya que yo sigo los temas nacionales con mucha preocupación", señaló.

Rodríguez Larreta consideró probable que el PRO y La Libertad Avanza vuelvan a competir juntos. "El PRO y LLA fueron juntos en la última elección, se los ve trabajando juntos en la Legislatura, así que creo que sí, que van a ir a un acuerdo", afirmó.

Sin embargo, el ex jefe de Gobierno anticipó que buscará construir una alternativa diferente a ese espacio. Asimismo, planteó como objetivo electoral llegar a una segunda vuelta y enfrentar a la alianza entre ambos partidos. "Hay que llegar al balotaje y ganarle a la unión del PRO y LLA", sostuvo.

Las elecciones presidenciales

Rodríguez Larreta también marcó diferencias con el escenario político actual y aseguró que no encuentra una figura que represente sus posiciones. "Hoy no veo ningún candidato que a mí me represente", afirmó. Además cuestionó las estrategias electorales basadas en la confrontación. "Yo no estoy de acuerdo con el unirme con alguien ‘anti’. La construcción de los anti en la Argentina es un desastre", sostuvo.

En contraposición, reivindicó el diálogo como una herramienta política. "Yo hago del diálogo una forma de vida", afirmó, y recordó su experiencia al frente de la Ciudad: "Yo goberné con una coalición muy amplia".