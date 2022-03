La Rioja: denuncian que el municipio de Cambiemos duplicó su planta de funcionarios

El concejal peronista Nelson Johannesen dijo que en la gestión anterior había 250 funcionarios y que hoy ya son más de 500.

El bloque de concejales del Frente de Todos denunció que la actual gestión municipal de la Capital de La Rioja duplicó su planta de funcionarios desde su llegada al gobierno de la ciudad.



Lo dijo el concejal Nelson Johannesen quien sostuvo que durante la gestión del ex intendente Alberto Paredes Urquiza la comuna tenía 250 funcionarios mientras que con la llegada de Inés Brizuela y Doria al Ejecutivo Municipal esa cifra supera hoy las 500 personas. "Había 250 funcionarios en el municipio cuando empezó esta gestión y hoy son más de 500", le dijo el concejal peronista a La Rioja/12.



En este marco, el bloque del PJ presentó un proyecto de ordenanza en que se establece que la comuna reduzca a 250 los cargos de su estructura y que con el dinero que se les paga a los funcionarios salientes se financie los pases a planta que el año pasado realizó el municipio pese a no contar con el aval financiero del Gobierno provincial.

Este proyecto de ordenanza todavía no se trató pero se va a tratar en la sesión que se llevará a cabo el próximo 9 de marzo a las 9.30. "Con ese dinero se puede resolver el irresponsable pase a planta que impulsó la Intendenta. Los pases a planta de los PEM se pueden pagar con el dinero que se ahorraría al reducir la cantidad de funcionarios y también con los fondos extracoparticipables ya que al municipio le ingresan 250 millones de pesos", sostuvo el edil de la oposición.



El reclamo a la Provincia por los fondos

Por otra parte, Johannesen cuestionó al Gobierno municipal por sus constantes reclamos de fondos a la Provincia. El edil apuntó contra la gestión que encabeza la intendenta Inés Brizuela y Doria en la Capital y dijo que a ese municipio no le faltan recursos sino establecer prioridades. "Esta gestión tiene más recursos, lo que no tiene son prioridades. Desde que asumió, la Intendenta sigue teniendo una actitud de oposición, de crítica y ataque permanente. No entendieron que son Gobierno y que tienen que hacer", señaló.





Johannesen le pidió a Brizuela y Doria "no victimizarse" sino "hacerse cargo y poner todo su equipo de trabajo". "Más trabajo y menos tuiteo", reclamó el edil en referencia a la intensa actividad en las redes sociales que muestran algunos funcionarios de primera línea de la comuna.En el recinto Tomás Moro, la actividad parlamentaria volvió después de casi seis meses de estar paralizadas las sesiones ordinarias. El martes, la intendenta Brizuela y Doria abrió el 106° periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante pero tras el discurso de la jefa comunal, la sesión inaugural pasó a cuarto intermedio para el miércoles próximo.Para esa sesión quedó pendiente la determinación de día y hora de sesiones ordinarias para el período 2022, la renovación de autoridades del Concejo Deliberante y la conformación de las Comisiones Internas Permanentes del Concejo Deliberante, incluida la de Juicio Político.

Además, también quedaron pendientes para este año el tratamiento del Presupuesto Municipal y la Ordenanza Impositiva. Sobre el Presupuesto, Johannesen pidió al Ejecutivo Municipal "conocer y entender cuáles son las prioridades del presupuesto".



En relación a la inactividad que sufrió el Concejo Deliberante, Johannesen dijo que desde el bloque peronista "estamos haciendo un esfuerzo enorme para llevar adelante los diálogos para que se respete la institucionalidad y que el Concejo funcione". "Pedimos que el Concejo no sea más una trinchera política para tapar cuestiones escandalosas y que podamos trabajar para dar respuestas a las demandas de la gente", completó.