Renunció a LLA y acusó al gobierno de Milei de incluir a la casta: "Fuimos a buscar a los peores"

Eugenio Casielles cuestionó el gabinete que eligió Javier Milei.

El legislador porteño Eugenio Casielles, fundador y ex integrante de La Libertad Avanza (LLA), cuestionó el gabinete que armó el presidente Javier Milei cuando asumió en la Casa Rosada en 2023. "Fuimos a buscar a los peores, no a los mejores", expresó molesto por la inclusión de ciertos ministros y funcionarios. ¿Los principales apuntados? Patricia Bullrich y Luis Caputo.

En diálogo con Radio Rivadavia, Casielles comenzó: "Íbamos a luchar contra la casta y todo el gabinete es gente que tiene 30 años de experiencia en la política, que pasaron por todos los ministerios y todos los gobiernos". Y profundizó: "Patricia Bullrich, (Daniel) Scioli, (Federico) Sturzenegger, (Luis) "Toto" Caputo, (Mariano) Cúneo Libarona. Toda gente que tiene 30 años en la primera escena de la política o de la Justicia argentina. Era contra la casta y son todos casta, a mí me llamó mucho la atención cuando vi eso".

Asimismo contó que pensó que "como fundador iba a ser escuchado", pero lo que recibió por parte de los otros miembros del partido "fue silencio o ser perseguido". Para el legislador, a los líderes de La Libertad Avanza "no les importa" la inclusión de estos dirigentes políticos que ya tuvieron múltiples cargos en gestiones anteriores, porque "si no, no lo hubieran hecho".

"No estoy en contra de la historia, estoy en contra de los fracasos", remarcó Casielles antes de hacer una comparación con el fútbol. "Si yo tengo un 9 que en 20 partidos no metió un gol en otro equipo, no lo voy a ir a comprar para mi equipo. ¿Qué gol metió Patricia Bullrich en 30 años? Toto Caputo era un endeudador serial y endeudar el país era un delito, Sturzenegger había fracasado con Cavallo; no es que son goleadores. Fuimos a buscar a los peores, no a los mejores. Yo no tengo un problema con la historia, tengo un problema con la historia asociada a fracasos".

Javier Milei y su gabinete, en una reunión de fin de año en Olivos.

Diputada de Milei cruzó a Villarruel por el aumento de senadores

Las últimas semanas de diciembre marcaron un nuevo pico de tensión de Milei y su nucleo duro de La Libertad Avanza (LLA) con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Además de la sesión en la que se expulsó al aliado Edgardo Kueider, el dispositivo oficialista cuestionó el fin del congelamiento de las dietas de los senadores que finaliza el 31 de diciembre de este año. En ese contexto, la diputada nacional de LLA Juliana Santillán apuntó contra Villarruel a través de su Twitter, al asegurar que le "faltan cojones" para impedir que los senadores incrementen su sueldo.

"Así que te digo Vice, no te faltan excusas, siempre las tenés, te faltan cojones, lo único que hay que hacer es seguir la firmeza de un gobierno que está decidido a enfrentar los privilegios y eliminar a los vivos de siempre, tanto te cuesta estar a la altura?", escribió Santillán en su cuenta de la red social X.