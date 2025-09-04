Los Borrachos de Milei: identifican a barras de River en el acto de Moreno

Identifican a un grupo de barras bravas de la hinchada de River Plate que asistieron encapuchados al acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), encabezado este miércoles por el presidente Javier Milei en el partido de Moreno. Durante el evento, un cronista televisivo resultó herido tras recibir un botellazo mientras los entrevistaba y les preguntaba a quién respondían.

Dos periodistas especializados en barras bravas aseguraron que buena parte de las personas encapuchadas que ingresaron al acto en el Club Villa Ángela eran barras con un frondoso prontuario, pertenecientes, en su mayoría, a una facción de Los Borrachos del Tablón, la barrabrava de River Plate. También fueron divisados integrantes de otras barras como Platense, Chacarita y Deportivo Merlo.

"Cuando empezaron a aparecer encapuchados me dijeron 'poné la tele' y después empecé a ver las imágenes y empecé a ver. '¡Pero mirá quién está!'. Empecé a ver caras muy conocidas de una facción de la barra brava de River, que maneja Ariel 'Pato' Calvici", dijo el periodista Gustavo Grabia durante su programa en Radio Con Vos.

Antes de las cinco de la tarde, las cámaras de distintos canales empezaron a enfocar la llegada de un nutrido grupo que avanzaba a paso firme con gorras y capuchas, con la cara semi tapada. Entre ellos, Grabia identificó a Sebastián Barraza, Carlos López, Daniel Andrada y Javier Bellino, entre otros de los que sólo mencionó su apodo de tribuna, todos integrantes de la barra de River.

"La Barra de River de Moreno tiene mucho negocio de patovica de hacer seguridad en los boliches de Moreno e Ituzaingó. Se extendieron desde Panamericana y Camino del Buen Ayre, se extendieron al Acceso Oeste. Agarraron todos los boliches. Siempre tuvieron mucha banca política del municipio. Me llama la atención que estén", agregó Grabia sobre los barras, que habrían sido en total unos 150.

El candidato libertario "Nene" Vera, el organizador

Al describir la operatoria de los barras, el periodista señaló al diputado provincial libertario Ramón "Nene" Vera como el responsable de la organización. "Me dijeron que a los de River los llevó Ramon 'Nene' Vera, que fue quien los organizó", apuntó. Vera es un histórico dirigente de raíces peronistas con base en Moreno que en 2019 fue candidato a jefe municipal por el Frente de Todos (FdT) pero que desde 2021 empezó a participar con los libertarios bajo el ala del armador bonaerense, Sebastián Pareja. "Una de las columnas del ser humano es la evolución. Yo he evolucionado y he visto que el proyecto de La Libertad Avanza es el mejoramiento de esta nación", dijo a El Observador.

En tanto el periodista Pablo Carrozza también coincidió con Grabia al dar cuenta de barras que "están oficiando de seguridad privada de los políticos de La Libertad Avanza, del presidente de la Nación y de toda su cúpula". "Puedo decir que había unos 80 de la barra de River", precisó Carrozza durante su canal de streaming de You Tube.

Pese a no querer dar sus nombres, sí le pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que los dé porque la funcionaria "sabe quienes son". "Los nombres propios los tiene Patricia Bullrich. Ella sabe quienes son. Se muestran como la llegada de Los Borrachos del Tablón", se quejó.

Además de la línea del Nene Vera como organizador de su llegada, el periodista también mencionó al legislador del PRO Diego Santilli y candidato a diputado por LLA en las próximas elecciones. "Es muy difícil no asociar a la barra de River con Santilli. Él viene del para avalanchas, se paraba muy cerca de donde estaba Alan Schlenker. Si no los conoce, perdió la memoria en poco tiempo", planteó.

La agresión a un cronista

Durante el acto, un cronista de América TV fue golpeado, presuntamente con una botella, mientras entrevistaba a los encapuchados. Si bien el periodista se mostró confundido y dijo que no pudo identificar qué fue exactamente lo que sucedió, destacó que fue mientras les consultaba a los encapuchados a quién respondían.

"Estaba haciéndole una entrevista a los encapuchados", contó el periodista agredido ante la pregunta de los movileros. "Les pregunté si eran personal policial, porque la gente estaba enojada con ellos. No me contestaron y cuando me di vuelta me encontré con lo que creo que fue un botellazo", explicó el cronista.

"No tengo ni idea quien fue. No quiero echar culpas porque no vi quien fue. Estoy bien, pero no vi nada", cerró al final.