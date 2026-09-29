Kicillof desembolsa fondos en los municipios a través de Provincia Leasing

El gobernador Axel Kicillof desembolsó fondos del programa Provincia Leasing a varios distritos del Conurbano bonaerense. Junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, firmaron convenios por un total de $7.855 millones para la compra de bienes de capital en sus distritos. Se trata de una herramienta político-económica que la gestión provincial viene implementando desde hace varios años y que le permite a los municipios acceder a diferentes bienes para fortalecer sus tierras.

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En esta ocasión firmaron los intendentes de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez; de Alberti, Jorge Gaute; de Bolívar, Eduardo Bucca; de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin; de Las Flores, Fabián Blanstein; de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; de Magdalena, Lisandro Hourcade; de Marcos Paz, Ricardo Curutchet; de Monte Hermoso, Hernán Arranz; de Pergamino, Javier Martínez; de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini; de Tres Arroyos, Pablo Garate; y de Villarino, Carlos Bevilacqua.

En ese marco, Kicillof destacó: “En este contexto tan complicado para todos, seguimos poniendo las herramientas del Banco Provincia a disposición de los municipios para la compra de maquinarias y bienes de capital”. “Hemos extendido el alcance del leasing porque es un instrumento que ya ha demostrado que funciona para facilitar a los distritos el acceso a equipamiento fundamental para la gestión local”, agregó.

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“Los distritos fueron asumiendo cada vez más funciones en materia de salud, educación, obra pública y acceso a la tierra. Es por eso que trabajamos para seguir acercándoles convenios de leasing y microcréditos: acompañar a los municipios es acompañar a los y las bonaerenses”, cerró el Gobernador.

Por su parte, Cuattromo destacó: “Hoy estamos financiando el acceso a maquinaria, acoplados y herramientas que van a ser muy útiles para prevenir también el posible impacto del fenómeno de El Niño”. “Lo hacemos trabajando en conjunto con todos los intendentes e intendentas, conscientes de que esta etapa tan compleja de nuestro país requiere inversión y un rol activo de la banca pública”, concluyó.

Más programas

Además, a través de Provincia Microcréditos se otorgó financiamiento a emprendedores y emprendedoras de 8 municipios. Se suscribieron convenios y adendas con los intendentes de Avellaneda, Magdalena Sierra; de Colón, Waldemar Giordano; de Daireaux, María Alejandra Serra; de General Las Heras, Juan Manuel Cerezo; de Quilmes, Eva Mieri; y con el municipio de Marcos Paz para acompañar a emprendedores y emprendedoras independientes mediante financiamiento a tasa subsidiada.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y los titulares de Provincia Leasing, Valeria Dallera; y de Provincia Microcréditos, Alejandro Formento