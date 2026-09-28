Visita del Papa: PBA ultima detalles con el Vaticano para las actividades en tierra local

Durante el mes de noviembre, entre el 8 al 11, el Papa León IVX estará en la Argentina con una nutrida agenda en las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Ciudad Autónoma. En particular, el lunes 9 de noviembre, tendrá varias actividades en territorio bonaerense. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, detalló este lunes en conferencia de prensa que el gobernador Axel Kicillof “va a participar en todas las instancias que se acuerden con el Vaticano”.

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El funcionario aclaró que “el ministerio de Seguridad y la Jefatura de Asesores, que tiene la competencia puntual sobre cuestiones vinculadas a los cultos religiosos”, son las áreas que están trabajando en las cuestiones organizativas y de logística. Consultado sobre la posibilidad de estar en “una foto” con el presidente Javier Milei, en el marco de las visitas del Papa, Bianco dijo que “no tener ningún problema con alguna foto con Milei”. En ese sentido, recordó que el mandatario “solicitó varias veces una reunión” el Jefe de Estado, pero que éste no le respondió.

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Feriado nacional

El Gobierno declaró de interés nacional la visita oficial del papa León XIV prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 y confirmó el esquema de feriados para su llegada. En este marco, creó una Unidad Ejecutora Especial Temporaria para coordinar la organización.

El anuncio se formalizó mediante el Decreto 1103/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial, donde se señala: “Decláranse de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”.

Además, el Ejecutivo dispuso un esquema de feriados diferenciado según las jurisdicciones. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país, mientras que el martes 10 regirá únicamente en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, el miércoles 11 de noviembre se estableció como feriado exclusivo en la Provincia de Buenos Aires, que coincide con la última jornada de la visita papal, que tendrá como epicentro la Basílica de Luján.

La agenda del Papa en Argentina será de la siguiente manera:

Domingo 8 de noviembre

16:30: Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”. Acogida oficial.

17:00: visita al monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.

17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17:50: encuentro con el presidente de la Argentina.

18:30: encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (ex CCK). Discurso del Santo Padre.

Lunes 9 de noviembre de 2026

09:15: visita al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Saludo del Santo Padre.

11:30: santa misa en el Monumento de los Españoles. Homilía del Santo Padre.

16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Discurso del Santo Padre.

17:30: encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Discurso del Santo Padre.

18:45: celebración de las vísperas con el episcopado argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Homilía del Santo Padre.

19:45: cena con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre de 2026

07:30: salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Córdoba.

09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

10:00: santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Homilía del Santo Padre.

15:15: encuentro con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los seminaristas y los agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del Santo Padre.

16:55: salida en avión desde el aeropuerto internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10: llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery.

20:15: vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles. Discurso del Santo Padre.

Miércoles 11 de noviembre de 2026