El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, liderará el próximo 19 de septiembre el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Este encuentro político tiene como objetivo central avanzar en la organización nacional de la agrupación y discutir una propuesta programática orientada a consolidar y ampliar la presencia del espacio por fuera del territorio bonaerense.

La cita será a las 11 en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), regional Avellaneda, ubicada en la localidad de Villa Domínico. El evento, diseñado bajo una modalidad participativa, contemplará el funcionamiento de diversas mesas de debate y culminará con un discurso de cierre pronunciado por el propio mandatario bonaerense.

Hacia la construcción de una alternativa política nacional

El plenario se desarrollará bajo la consigna "A organizar la esperanza" y se estructurará con una marcada impronta federal. A través de esta convocatoria, los organizadores buscan congregar a dirigentes, militantes y referentes del MDF provenientes de distintos puntos de la Argentina.

A través de sus redes sociales, Kicillof extendió la invitación al plenario federal expresando la importancia de participar "para seguir construyendo una alternativa que nos permita recuperar un futuro compartido". De este modo, la jornada del 19 pretende trasladar los debates programáticos previos directamente hacia un plano de construcción política territorial concreta y consolidar un proyecto con llegada a todo el país.

Esta nueva convocatoria surge de manera consecutiva tras la reciente realización del Encuentro Federal por el Derecho al Futuro, un espacio de intercambio técnico e ideológico coordinado por el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF). Dicho encuentro tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde Kicillof también estuvo a cargo de las palabras de clausura.

Durante esa jornada preparatoria, se congregaron representantes de universidades públicas, observatorios sociales, especialistas de múltiples disciplinas y referentes políticos de diversas provincias del país. El trabajo de diagnóstico y planificación se articuló en torno a cuatro grandes áreas programáticas: Argentina Soberana en el Mundo; Argentina Productiva con Trabajo de Calidad; Argentina Justa y Humana; y Argentina Democrática y Transparente.

Asimismo, en el marco de estas discusiones programáticas, el gobernador bonaerense insistió en la urgencia de estructurar una propuesta de alcance nacional que funcione como una alternativa clara frente a la gestión que lidera el presidente de la Nación, Javier Milei.