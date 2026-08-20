Kicillof: “La unidad se va forjando desde abajo para arriba”

Tras su paso por Chaco este miércoles en donde participó de un acto con la CGT, mantuvo un almuerzo con más de 60 intendentes, firmó convenios de gestión y presentó su libro en la Universidad Nacional del Nordeste, Axel Kicillof continúa con su armado político y, desde el Partido Justicialista bonaerense se refirió al armado nacional que hay que hacer de cara a las elecciones del año que viene: “Hay que construir una alternativa a Milei”, dijo.

El dirigente abrió el seminario “Peronisma para peronistas” que tendrá paneles con dirigentes de La Rioja, Jujuy, Neuquén, Corrientes, Salta y de la provincia de Buenos Aires. Junto a la vicegobernadora, Verónica Magario, el intendente de La Plata, Julio Alak y el dirigente Julio Pereyra, Kicillof pidió a los presentes la tarea “indelegable” y “obligatoria” de “construir una alternativa política que nos permita llevar a adelante proyectos nacionales, y recuperar la dignidad y el orgullo de nuestro país”.

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En ese sentido, recordó que en los meses previos al 2019, “mientras se discutían armados electorales y parecía que era muy difícil alcanzar un triunfo, en cada pueblo y también a escala nacional, uno encuentra que la unidad se va forjando desde abajo para arriba”. “La unidad no es una alquimia, no una decisión de cúpula, sino el resultado de un proceso de lucha que viene de los sectores que son víctimas de la derecha y de las políticas de saqueos como las que estamos viendo hoy”, remarcó.

Por otra parte, el dirigente habló de la situación actual e hizo mención a Juan Domingo Perón: “Son momentos para recordar su mirada profunda y certera de ‘la tercera posición’, la neutralidad estratégica, la integración regional, la unidad latinoamericana”. Ante los aplausos de los presentes, Kicillof les preguntó “¿Qué vamos a hacer? ¿Someternos a lo que dice Estados Unidos e Israel? ¿Nos vamos a meter en guerras que no son nuestras?”.

“En ese sentido, para el gobernador “el problema es quién se queda la riqueza y cómo se reparte”, dijo y agregó: “Argentina cuenta con recursos naturales, tradición científica e industria nacional para ocupar un rol estratégico en este nuevo escenario internacional, sin embargo ese potencial está siendo dilapidado por las políticas de Milei”.