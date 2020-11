Zaffaroni: "La justicia de Jujuy es un escándalo nacional"

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Raúl Zaffaroni habló sobre la situación judicial en la provincia de Jujuy y la prisión política de Milagro sala allí. "Lo que corresponde, constitucionalmente en el caso de Jujuy, es la intervención federal del poder judicial de la provincia", sugirió.

"Poder Judicial que está integrado por todos parientes, por otra parte, y que sabemos como se gestó: Morales asume y aumenta el número de ministros de la Corte Provincial, dos de sus diputados renuncian y los nombra de ministros", marcó en diálogo con El Destape Radio.

Zaffaroni fue claro sobre lo que sucede en Jujuy: "Es un escándalo", advirtió. Sobre la situación judicial de Sala, señaló: "A Milagro ya no sé de qué la quieren acusar, es un escándalo nacional".

Por otro lado, Zaffaroni definió como "contradictorio" que documento del comité de expertos que analizan reformas en la Justicia "no promueva el aumento de miembros de la Corte, pero dice que tiene que aumentar el número de mujeres"

"Uno de los puntos fundamentales, que me parece que hay una contradicción, es el número de ministros de la Corte Suprema. Por un lado, el documento dice que tiene que aumentar el número de mujeres, pero no promueve el aumento de número de miembros de la Corte", marcó Zaffaroni en diálogo con Roberto Navarro. Cerró el tema Corte: "Es indispensable aumentar el número de miembros de la Corte. La Corte firma 11.000 sentencias por año, eso es ficción. En cuanto a servicio no funciona, es una fábrica de firmas".

"El lawfare sigue intacto"

Zaffaroni, además, se refirió a la persecución judicial contra líderes políticos latinoamericanos. Afirmó que ese modus operandi no se tocó y que este año siguió todo igual.

"No se ha tocado nada del poder del lawfare en este año, el poder de los medios está intacto y la estructura de la justicia está vigente", afirmó el ex juez de la Corte Suprema, uno de los principales críticos de la guerra judicial.