La Justicia federal hizo lugar a un amparo solicitado por una asociación civil y obligó al Gobierno nacional a "reabrir las guardias" de los fines de semana y la "unidad de internación" del Hospital Natalia Bonaparte. También pidió asegurar el "pleno funcionamiento" del nosocomio especializado en salud mental y adicciones. La medida llega a casi un año de que comience el conflicto en el hospital, cuando el Ministerio de Salud anunció una reestructuración, dejó sin funcionar guardias y suspendió internaciones.

El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 5 avaló el pedido de la Asociación Civil “Proyecto 7” y le dio tres días al Ministerio de Salud para que dé marcha atrás en los cambios que implementó desde el 4 de octubre pasado. “ A) Dar garantía de la apertura inmediata de las guardias de los fines de semana que brindaban con excelencia los profesionales del Hospital Nacional especializado en Salud Mental y Adicciones 'Licenciada Laura Bonaparte', previo al viernes 4 de octubre de 2024, debiendo efectivizarse en forma ininterrumpida”, dice la primera de las órdenes de la Justicia.

En ese línea, se le ordena al Ministerio "B) la apertura de la unidad de internación del Hospital en su plenitud con recursos humanos suficientes y financiamiento adecuado o de igual forma, al existente previo al viernes 4 de octubre de 2024”. "C) Aplicar las medidas materiales conducentes integrales que sean necesarias para asegurar el pleno funcionamiento del Hospital Nacional especializado en Salud Mental y Adicciones 'Licenciada Laura Bonaparte', en los mismos términos y condiciones fácticas que lo hiciere ante del 04.010.2024, ello hasta tanto se dicte sentencia", finaliza la sentencia.

Por qué la Justicia aceptó el pedido

En el texto se argumenta esta decisión en "las renuncias de profesionales y trabajadores del Hospital Bonaparte" debido a la "sobrecarga de trabajo y bajos salarios, guardias sin personal, cierre de servicios, y faltante de medicamentos", por lo que la Justicia considera necesaria "la concesión de la medida cautelar solicitada, debiendo efectuarse en forma ininterrumpida".

Además, la medida cautelar exige al Ministerio de Salud que el Hospital tenga tanto en su cartelera como en su sitio web un anuncio en el que informe que las guardias de fin de semana y la unidad de internación volverán a estar en funcionamiento por decisión de la Justicia.

El Juzgado que hizo lugar al amparo de "Proyecto 7" es dirigido por el juez Patricio Maraniello, quien recientemente prohibió a los medios de comunicación la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que hayan sido grabados en Casa Rosada.