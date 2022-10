Pichetto pidió que Cristina Kirchner se enfrente con Mauricio Macri en 2023: "Que jueguen los titulares"

El excompañero de fórmula del líder del PRO fue a fondo: "Si Brasil se bancó una elección entre Lula y Bolsonaro, Argentina puede bancarse un Cristina vs Macri".

En medio de la interna opositora, Miguel Ángel Pichetto, el excompañero de fórmula de Mauricio Macri, pidió una elección en 2023 entre Cristina Kirchner y el líder del PRO. Fue a fondo: "Que jueguen los titulares", dijo, en momentos en que la tensión escala dentro del Juntos por el Cambio, con declaraciones cruzadas entre los referentes de los distintos espacios que integran la alianza.

"Si Brasil se bancó una elección entre Lula y Bolsonaro, Argentina puede bancarse un Cristina vs Macri", dijo el excandidato a vicepresidente en una entrevista con el programa de Jorge Rial en Radio 10. "En Brasil jugaron los titulares, los dos líderes Lula y Bolsonaro, es un buen ejemplo para lo que tiene que pasar en Argentina con Cristina y Macri", sumó.

"A Cristina la veo enfocada y se va a postular en el 2023. Yo creo que hay más dudas en el lado de Macri. En el peronismo está claro quién tiene el poder", remarcó hoy Pichetto y aclaró: "No hablo con Macri, él tiene que decidir lo que quiere hacer". La senadora Juliana Di Tullio, del Frente de Todos, se había expresado en sentido similar a Pichetto, también en Radio 10.

Sobre la elección en Brasil, Pichetto analizó: "Creo que Argentina va a ser un escenario parecido al de Brasil con diferentes coaliciones, por eso hay que cuidar mucho las palabras que se utilicen. Es muy interesante lo que pasó en Brasil, quedó el resultado abierto, hay mucha paridad". Y criticó al presidente brasileño: "Los extremos de violencia que plantea Bolsonaro no los comparto pero sí las ideas políticas, de rumbo y de visión de país".

Además, se metió de lleno en la interna macrista contra los radicales: "Frente al silencio de muchos yo preferí decir lo que pienso. "Es un disparate lo que dijo Facundo Manes. Es un hombre de buena fe, tiene buenas intenciones, pero la política necesita prudencia y racionalidad". Así, cuestionó al radical que salió a pegarle duro a Macri. "Con las declaraciones de Manes el oficialismo se hace una fiesta", manifestó Pichetto.

Por otra parte, Pichetto contó que será candidato dentro del peronismo republicano para intentar ser presidente el año próximo: "Estoy recorriendo todo el país, voy a competir en primarias", reveló.

Y por último criticó duramente a Alberto Fernández: "Fui con Macri porque entendí que el kirchnerismo estaba agotado, siempre supe que Alberto Fernández no iba a tener el poder. Cristina decidió a su candidato por Twitter. A Alberto Fernández se lo va a recordar como en un papel gris, de una imagen no positiva, será recordado como el Presidente que no quiso ser", concluyó.